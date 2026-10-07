Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khảo sát tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn tại Xuân Quang

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công một số tuyến đường ở xã Xuân Quang.

Tại buổi khảo sát, UBND xã Xuân Quang báo cáo tiến độ thi công và những khó khăn trong việc triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, đó là: Khả năng huy động nguồn lực đóng góp trong Nhân dân còn hạn chế; một số hộ chưa đồng thuận cao trong hiến đất, đóng góp ngày công lao động; giá vật liệu, cước vận chuyển tăng cao và thời tiết mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Trần Xuân Thủy đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương tăng cường phối hợp, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan chức năng cấp trên xem xét, tháo gỡ. Trong quá trình triển khai, cần chú trọng bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời phát huy sự đồng thuận, tham gia của người dân.

Buổi khảo sát của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh góp phần đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ đi lại, sản xuất và đời sống của Nhân dân.