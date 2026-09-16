Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Thần Sa.

Đoàn đã khảo sát hai nội dung gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông các xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 2) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030.

Đoàn khảo sát kiểm tra thực tế tại xã Nghinh Tường.

Tại buổi khảo sát, hai xã đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bố trí mặt bằng, khả năng đối ứng của địa phương trong việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông; việc phân bổ, lồng ghép nguồn ngân sách với các chương trình mục tiêu quốc gia...

Bên cạnh đó, Đoàn khảo sát cũng ghi nhận những kiến nghị của hai xã về các nội dung trình Kỳ họp.