Ban Dân tộc HĐND thành phố Đồng Nai giám sát công tác đào tạo, sử dụng học sinh dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp THPT

Đoàn công tác giám sát tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Phước. Ảnh: Quang Minh

Theo báo cáo của trường, trong giai đoạn từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, quy mô học sinh dao động từ 345-369 em/năm học, với khoảng 12-15 thành phần dân tộc, trong đó đông nhất là các dân tộc Xtiêng, Tày, Nùng và Khmer. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT trong 5 năm liên tục đạt 100%. Có 369 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, chiếm 63% tổng số học sinh tốt nghiệp THPT. Các ngành học được lựa chọn chủ yếu thuộc lĩnh vực sư phạm, y tế, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ, cơ khí và nông - lâm nghiệp.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Phước Nguyễn Đỗ Trọng Khôi phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Kết quả khảo sát cựu học sinh của trường sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp nghề cho thấy, tỷ lệ có việc làm ổn định sau 1 năm đạt từ 85-88%. Trong đó, khoảng 60% cựu học sinh trở về địa phương làm việc. Nhu cầu nhân lực từ khu vực kinh tế tư nhân và công nghiệp góp phần tạo cơ hội việc làm cho học sinh theo học các ngành kỹ thuật. Bên cạnh đó, các chính sách thu hút nguồn nhân lực DTTS trong lĩnh vực hành chính công và giáo dục cũng tạo điều kiện để học sinh sau đào tạo tìm được việc làm.

Nhà trường kiến nghị các cấp, sở, ngành quan tâm đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất gồm: phòng học, phòng ở, sân trường, sân ký túc xá; bổ sung trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và học tập theo chương trình giáo dục mới, đồng thời xem xét mở rộng vùng tuyển sinh.

Ông Lại Thế Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Kia, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND thành phố Lý Trọng Nhân phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả giáo dục, đào tạo của trường trong những năm qua; đồng thời đề nghị Ban giám hiệu tiếp tục xây dựng định hướng phát triển dài hạn, có kế hoạch đào tạo phù hợp với xu thế phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ DTTS, tạo động lực để học sinh phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến.

Đối với các kiến nghị về cơ sở vật chất và quy mô tuyển sinh, đoàn đề nghị nhà trường cụ thể hóa nhu cầu, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.