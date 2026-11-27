Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Dân tộc trao đổi, thảo luận và cho ý kiến các nội dung về việc phê duyệt số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quy định chính sách phát huy vai trò, hỗ trợ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, thảo luận nội dung về xây dựng mức hỗ trợ nhân sĩ tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn thành phố (giai đoạn I: từ năm 2026 đến 2030).

Theo Sở Y tế, số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản đề nghị HĐND thành phố phê duyệt là 2.052 người, gồm 1.779 nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và 273 cô đỡ thôn, bản. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hằng năm đối với 2 chức danh là 40,3 tỷ đồng.

Đối với chính sách phát huy vai trò, hỗ trợ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề xuất mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng cho 254 người; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với mức hỗ trợ nhân sĩ tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, đối tượng hỗ trợ là các chức danh tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan. Mức hỗ trợ cụ thể được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đề xuất mức chi đầu tư công 5 năm bố trí cho cơ quan, đơn vị cấp thành phố thực hiện nhiệm vụ, dự án của chương trình không quá 15% mức chi đầu tư công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện chương trình; quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn.

Sau khi thảo luận, trao đổi, Ban Dân tộc thống nhất trình các nội dung do các Sở Y tế, Dân tộc và Tôn giáo và Tài chính báo cáo; đề nghị các sở tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận, góp ý tại buổi làm việc để hoàn chỉnh văn bản dự thảo, gửi ban để trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo cụ thể trước khi trình kỳ họp.