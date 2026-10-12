Ban Dân tộc giám sát chuyên đề tại xã Núa Ngam

Trong năm 2026, UBND xã Núa Ngam triển khai 16 dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, chủ yếu là trồng và chăm sóc 44,63ha dứa tại các bản trên địa bàn xã với 168 hộ tham gia. Trong đó, 15 dự án đã tiến hành nghiệm thu và giải ngân xong, 1 dự án tại bản Sơn Tống phát giống và vật tư. Tổng kinh phí thực hiện trên 14 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 11 tỷ đồng, vốn đối ứng của người dân hơn 3 tỷ.

Đồng chí Mùa Thanh Sơn, Trưởng ban Dân tộc phát biểu tại buổi giám sát.

Việc triển khai các dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao nhận thức và từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất.

Tuy nhiên, xã chưa có dự án liên kết nên chưa phát sinh việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các dự án liên kết. Tính bền vững và khả năng nhân rộng các mô hình tiếp tục được theo dõi, đánh giá trong quá trình sản xuất.

Thành viên đoàn giám sát đề nghị xã làm rõ một số nội dung của các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Xã Núa Ngam kiến nghị: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế vùng miền; quan tâm bố trí, phân bổ và hướng dẫn sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các nhóm hộ để hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Lãnh đạo xã Núa Ngam làm rõ các nội dung với đoàn giám sát.

Thành viên đoàn giám sát đề nghị xã làm rõ một số nội dung về đối tượng thụ hưởng các dự án, nguồn cung cây giống, giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm, khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án…

Thống nhất nội dung tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân tộc Mùa Thanh Sơn đề nghị: Xã Núa Ngam tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho người dân, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện rà soát chặt chẽ nguồn kinh phí để giải ngân đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục các giải pháp để bao tiêu, tiêu thụ đảm bảo đầu ra cho sản phẩm để người dân yên tâm phát triển sản xuất...

Đoàn giám sát thực địa dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng và chăm sóc dứa tại bản Công Binh, xã Núa Ngam.

Trước đó, đoàn đã giám sát thực địa dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng và chăm sóc dứa tại bản Công Binh, xã Núa Ngam.