Bắn đạn thật tại diễn tập phòng ngự bờ biển TP Cần Thơ

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều động viên các chiến sĩ tham gia diễn tập

Phối hợp tại buổi diễn tập còn có Bộ CHQS TP Cần Thơ, Lữ đoàn Pháo binh 6 và Tiểu đoàn Tác chiến Điện tử, Bộ Tham mưu Quân khu 9.

Theo dõi, chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 9.

Pháo phản lực BM-14 của Lữ đoàn Pháo binh 6 thực hành chế áp và tiêu diệt phương tiện đổ bộ của địch

Pháo nòng dài 122mm-D74 chi viện cho bộ binh thực hành chiến đấu

Đơn vị nòng cốt tham gia diễn tập là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 312, Trung đoàn 3. Quá trình diễn tập được cấp trên chi viện hỏa lực phối hợp lực lượng dân quân cơ động, biên phòng và phân đội tác chiến điện tử. Khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình, tiểu đoàn tổ chức xây dựng hệ thống công sự trận địa liên hoàn, vững chắc.

Pháo lựu 155mm tiêu diệt phương tiện đổ bộ của địch

Khẩu đội Cối 100mm, Trung đoàn 3 chế áp mục tiêu trước tiền duyên phòng ngự

Quá trình thực binh, cán bộ, chiến sĩ bám sát ý định diễn tập; nắm chắc nguyên tắc chiến thuật, vận dụng linh hoạt kỹ, chiến thuật; hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, hỏa lực của Lữ đoàn Pháo binh 6 ngăn chặn, tiêu diệt địch đổ bộ đường biển.

Súng máy phòng không 12,7mm tiêu diệt mục tiêu tàu đổ bộ

Đội ngũ cán bộ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chỉ huy các hướng, mũi; xử trí tình huống sát thực tế, nắm chắc thời cơ tiêu diệt 100% các mục tiêu giả định, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khen thưởng 13 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.