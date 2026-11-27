Không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng. Trong khi đó, miền Trung đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 29/11, cục bộ có nơi lượng mưa trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.