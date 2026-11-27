Bắn đạn thật, kiểm tra khả năng tác chiến phòng không
Nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị, sáng nay, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật trong diễn tập tác chiến phòng không Thủ đô. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo. Cùng tham dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ban-dan-that-kiem-tra-kha-nang-tac-chien-phong-khong-246261127181430579.htm