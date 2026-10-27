Bắn đạn thật bài 2b trên xe tăng
Tiểu đoàn 21, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (Quân khu 7) vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 2b trên xe tăng theo kế hoạch huấn luyện. Quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy tắc an toàn, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Các kíp xe bình tĩnh, tự tin, hoàn thành nội dung bắn theo yêu cầu; nhiều pháo thủ đạt kết quả bắn giỏi ngay từ loạt đạn đầu.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ban-dan-that-bai-2b-tren-xe-tang-1062143