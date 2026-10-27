Công nghệ

Bắn đạn thật bài 2b trên xe tăng

Tiểu đoàn 21, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (Quân khu 7) vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 2b trên xe tăng theo kế hoạch huấn luyện. Quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy tắc an toàn, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Các kíp xe bình tĩnh, tự tin, hoàn thành nội dung bắn theo yêu cầu; nhiều pháo thủ đạt kết quả bắn giỏi ngay từ loạt đạn đầu.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Thực hành đưa đạn vào xe.

Thực hành đưa đạn vào xe.

 Các kíp xe tăng cơ động lên tuyến bắn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

 Các kíp xe tăng cơ động lên tuyến bắn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Xe tăng khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

Xe tăng khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

Pháo thủ sử dụng súng máy phòng không 12,7mm tiêu diệt mục tiêu.

Pháo thủ sử dụng súng máy phòng không 12,7mm tiêu diệt mục tiêu.

Biểu dương các kíp xe đạt kết quả bắn giỏi.

Biểu dương các kíp xe đạt kết quả bắn giỏi.

LÊ TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ban-dan-that-bai-2b-tren-xe-tang-1062143