Bắn đạn thật bài 2b trên xe tăng

Chuyển đổi số (CĐS) chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thành quả của công nghệ đến được với từng người dân, nhất là những người còn hạn chế về thiết bị và kỹ năng số. Việc nghiên cứu, thí điểm mô hình Trạm công dân số tại thành phố Đồng Nai đang mở ra thêm một phương thức đưa dịch vụ công, tiện ích dân sinh, y tế, an ninh, giao thông… đến gần người dân hơn.