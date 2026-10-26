Bán dẫn Hàn Quốc đón triển vọng tăng trưởng nhờ làn sóng AI năm 2027

Chất bán dẫn thường được sử dụng rất nhiều trong các thiết bị điện, đặc biệt là trong các ngành sản xuất ô tô và điện thoại, tivi. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, ô tô, pin, đóng tàu, quốc phòng và hóa dầu tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh, bất ổn thương mại và yêu cầu tái cơ cấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các tập đoàn công nghiệp lớn của Hàn Quốc đang xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm tới trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng và môi trường thương mại toàn cầu khó dự đoán. Triển vọng giữa các ngành có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nhu cầu đầu tư hạ tầng AI đang tạo lợi thế đáng kể cho lĩnh vực bán dẫn.

Việc các tập đoàn công nghệ toàn cầu mở rộng trung tâm dữ liệu thúc đẩy nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) và các sản phẩm bộ nhớ khác. Tình trạng nguồn cung hạn chế ở một số phân khúc cũng góp phần hỗ trợ giá bán.

Samsung Electronics và SK hynix được kỳ vọng tiếp tục đầu tư vào bộ nhớ phục vụ AI, bao gồm thế hệ HBM4, đồng thời nâng cấp năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới.

Tuy nhiên, triển vọng này phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì chi tiêu cho AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Nếu tốc độ đầu tư trung tâm dữ liệu chậm lại, nhu cầu chip nhớ có thể suy yếu. Giá bộ nhớ tăng cũng có nguy cơ làm tăng chi phí linh kiện đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Ngành ô tô tiếp tục chịu sức ép từ cạnh tranh của các công ty Trung Quốc, biến động chính sách thuế quan và quá trình điều chỉnh chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp Hàn Quốc phải thích ứng với sự chuyển dịch nhu cầu giữa xe hybrid và xe điện, đồng thời điều chỉnh chiến lược sản xuất tại các thị trường chủ chốt, trong đó có Mỹ.

Ở lĩnh vực pin, nhu cầu hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), đặc biệt để bảo đảm nguồn điện cho các trung tâm dữ liệu AI, mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc trong bối cảnh thị trường pin xe điện gặp khó khăn. Một số nhà sản xuất đang điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và chuyển một phần năng lực sản xuất sang pin lưu trữ điện.

Trong khi đó, ngành đóng tàu đối mặt với cạnh tranh giá ngày càng gay gắt từ Trung Quốc và nguy cơ đơn hàng mới tăng chậm. Ngành quốc phòng cần duy trì lợi thế xuất khẩu, đồng thời thích ứng với xu hướng phát triển hệ thống không người lái và ứng dụng AI. Đối với hóa dầu, tình trạng dư cung kéo dài tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp tái cơ cấu và chuyển sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Triển vọng công nghiệp Hàn Quốc năm 2027 vì vậy sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng tận dụng làn sóng đầu tư AI, duy trì lợi thế công nghệ và thích ứng với những thay đổi của thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, bán dẫn được kỳ vọng tiếp tục là động lực chủ chốt, trong khi các ngành còn lại phải đẩy nhanh điều chỉnh để duy trì sức cạnh tranh.