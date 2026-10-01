Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Quy định mới nhằm làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền và giới hạn hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa gia đình và cơ sở giáo dục trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch và thiết thực.

Ban đại diện phụ huynh không được thu tiền

Theo Điều lệ mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh, do cha mẹ học sinh bầu theo quy định, được thành lập tại nhóm, lớp và cơ sở giáo dục.

Tổ chức này không thuộc cơ cấu của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Ban đại diện ở cơ sở giáo dục cũng không phải là cấp trên của Ban đại diện nhóm, lớp.

Ban đại diện hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không thay thế hoặc chuyển giao trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và các chủ thể có liên quan.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt khoản đóng góp bắt buộc. (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, tổ chức này không được can thiệp vào hoạt động quản trị, quản lý, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục; không can thiệp vào chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh.

Ban đại diện cũng không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Hỗ trợ phải hoàn toàn tự nguyện

Thông tư quy định việc hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.

Trường hợp cần hỗ trợ một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện và đã được xác định trong kế hoạch, thông tin về mục đích, nội dung, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện phải được công khai với cha mẹ học sinh.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng cách cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban đại diện không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không được ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ.

Tổ chức này cũng không được lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ.

Nếu mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, Ban đại diện phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức cho phù hợp, không yêu cầu cha mẹ học sinh đóng bổ sung phần còn thiếu.

Việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi.

Những khoản hỗ trợ không được dùng để chi

Theo Điều lệ mới, khoản hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện không được sử dụng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng.

Khoản này cũng không được dùng cho hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Ngoài ra, không được sử dụng khoản hỗ trợ cho các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục và những nội dung khác không thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện hoặc bị pháp luật cấm.

Quy định về hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không thay thế và không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.