Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV/2026

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy: Nguồn lực thực hiện tín dụng CSXH tiếp tục được quan tâm bổ sung, trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH có bước tăng trưởng tích cực. Tỉnh đã bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là 2.500 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2026 là 400 tỷ đồng; tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH đến ngày 30/9/2026 đạt 1.542 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 15.280 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 15.246 tỷ đồng, tăng 9,32% so với cuối năm 2025, cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,15% tổng dư nợ, thấp hơn mức bình quân chung toàn quốc.

Đồng chí Phạm Đức Cường, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT 9 tháng đầu năm 2026.

Công tác phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ; hoạt động giao dịch xã được duy trì ổn định, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý và xử lý nợ rủi ro, tập huấn nghiệp vụ được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn vay và chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động; hỗ trợ gần 600 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, gần 100 học sinh theo học ngành STEM được vay vốn; xây dựng, cải tạo gần 60.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây mới, sửa chữa, mua hơn 500 căn nhà ở xã hội.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa của tín dụng CSXH trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Quý IV/2026, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả tín dụng CSXH trên địa bàn. Trong đó, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh căn cứ tình hình thực hiện linh hoạt các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo sớm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026 đã được giao. Duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Hội cấp xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,15%.

UBND các xã, phường quan tâm lồng ghép việc triển khai chương trình tín dụng chính sách với kế, hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các thôn, tổ dân phố phối hợp quản lý, giám sát hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Đồng chí Triệu Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh phong trào “gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác ủy thác để thực hiện tốt các nội dung được Ngân hàng CSXH ủy thác, ủy nhiệm.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ngân hàng CSXH nơi cho vay tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, triển khai đồng bộ, đảm bảo hoạt động giao dịch ổn định, thông suốt, đúng quy định, không bị gián đoạn. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, Tổ tiết kiệm và vay vốn và các đơn vị có liên quan nắm được địa điểm, thời gian giao dịch sau sắp xếp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay của hộ vay và công tác quản lý vốn tín dụng chính sách của Tổ tiết kiệm và vay vốn và hội, đoàn thể cấp xã…