Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp

Theo báo cáo tại phiên họp, trong quý III/2026, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, NHCSXH, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong quý cơ bản hoàn thành và đạt những kết quả tích cực.

Cụ thể, đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt trên 6.393 tỷ đồng, tăng hơn 174 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Doanh số cho vay trong quý III đạt trên 241 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt hơn 1.480 tỷ đồng; số lượt khách hàng vay vốn trong quý là 3.241 lượt khách. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 6.377 tỷ đồng, tăng 173 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Dư nợ bình quân tại mỗi phòng giao dịch đạt 579,8 tỷ đồng, tăng 55,2 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ bình quân tại mỗi xã đạt 98,1 tỷ đồng, tăng 9,3 tỷ đồng so với đầu năm. Số khách hàng còn dư nợ là 68.797 khách hàng.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu đến ngày 30/9 là 11,8 tỷ đồng, giảm 1,3 tỷ đồng so với đầu năm. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của chi nhánh và các phòng giao dịch xếp loại tốt; 65/65 xã, phường được đánh giá xếp loại tốt.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh trong việc thực hiện tốt các nội dung ủy thác, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 6.306 tỷ đồng, chiếm 98,9%/tổng dư nợ của NHCSXH.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Trong quý III/2026, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục góp phần hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn vay đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì việc làm cho 7.549 lao động; 36 người đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài; 24 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng 9.342 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường... Với các kết quả đạt được trong quý III/2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ quý IV năm 2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phấn đấu tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách không giảm so với quý III; duy trì số dư huy động vốn qua tổ chức, cá nhân đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong năm; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,06% tổng dư nợ; duy trì các chỉ tiêu đánh giá chất lượng...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên họp

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực V phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình tín dụng chính sách. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Ban đại diện trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong quý III.

Về nhiệm vụ quý IV, đồng chí đề nghị Ban đại diện cấp tỉnh, xã và các sở, ngành tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đồng thời, quan tâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, bảo đảm hoạt động ổn định, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động cho vay các chương trình tín dụng chính sách; quan tâm bố trí, sắp xếp các điểm giao dịch cấp xã; rà soát lại quy chế hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảm việc giao dịch hiệu quả, phục vụ người dân tốt nhất. Cùng đó, các hội, đoàn thể phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quản lý nguồn vốn tín dụng, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.