Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể kiêm thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo từ Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2026, tỉnh tiếp tục quan tâm dành 370 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nâng tổng nguồn vốn ủy thác địa phương lên hơn 1.430 tỷ đồng.

Ban Đại diện tỉnh đã chủ động, tích cực chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cơ sở và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đầu tư tín dụng.

Ban Đại diện tỉnh thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cùng với 99 ban đại diện cấp xã, các chương trình tín dụng được triển khai kịp thời, nguồn vốn cho vay được giải ngân nhanh, đúng quy trình, đúng đối tượng thụ hưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hết tháng 9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 12.791 tỷ đồng, tăng 1.060 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 9 tháng đạt 2.586 tỷ đồng, giải ngân cho 32.172 lượt hộ vay vốn, nâng tổng dư nợ lên 12.758 tỷ đồng với 156.408 hộ nghèo, các đối tượng chính sách đang được thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi.

Mạng lưới điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn được rà soát, sắp xếp theo phương án tinh gọn, phục vụ tốt nhất người dân.

Công tác kiểm tra, giám sát được ban đại diện, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các xã, phường thực hiện nghiêm túc, đã tác động tích cực và giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả;

chất lượng tín dụng chính sách ổn định. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh giảm 7,1 tỷ đồng so với đầu năm. Điểm chất lượng tín dụng chính sách bình quân toàn tỉnh đạt 98,87 điểm (tăng 0,48 điểm so với 6 tháng đầu năm), 18/18 phòng giao dịch và 100% xã, phường xếp loại chất lượng tín dụng chính sách loại tốt.

Với những kết quả trên, tín dụng chính sách tiếp tục tác động tích cực, trên diện rộng, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ chiếm tỷ lệ 11,2% tổng nguồn vốn, còn khá thấp so với mức bình quân chung toàn quốc (17,9%).

Đến 30/9, chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ toàn tỉnh chưa đạt hai con số (hiện mới đạt 8,9%). Công tác đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ khoanh tại các xã, phường mới đạt 54,5% kế hoạch. Một số ban đại diện cấp xã chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch…

Thời gian tới, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh cân đối, bố trí vốn ngân sách của địa phương sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn dự kiến 130 tỷ đồng; kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương cấp bổ sung chỉ tiêu 200 tỷ đồng đối với các chương trình có nhu cầu vốn cao như: giải quyết việc làm, nhà ở xã hội và sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ, tài chính và huy động vốn được giao năm 2026; hoàn thành kế hoạch giảm nợ quá hạn, nợ khoanh, không để phát sinh mới; triển khai hiệu quả phương án sắp xếp mạng lưới điểm giao dịch đã được Ban Đại diện phê duyệt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về việc tăng nguồn vốn đối với một số chương trình cho vay, công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, vận hành các tổ tiết kiệm và vay vốn sau kiện toàn, rà soát chặt chẽ đối tượng vay vốn, bám sát vào định hướng phát triển của địa phương để cho vay vốn và tăng nguồn lực huy động vốn…

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục ngay trong những tháng cuối năm.

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026, đồng chí yêu cầu các ban, sở, ngành thành viên phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu tín dụng chính sách đề ra. Nhiệm vụ cốt lõi trong giai đoạn này là phải tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng tín dụng, huy động vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn lực Trung ương đã phân bổ. Toàn hệ thống phải thể hiện quyết tâm cao độ, tuyệt đối không để dồn ứ vốn vào thời điểm cuối năm. Song song với đó, các địa phương cũng phải nghiêm túc cụ thể hóa các quyết định, hướng dẫn nghiệp vụ mới của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương phù hợp với đặc thù thực tiễn của tỉnh Lào Cai.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác truyền thông gắn liền với lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu để chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa vận hành. Nội dung tuyên truyền phải đi vào thực chất, tập trung biểu dương gương người tốt, việc tốt, các hộ gia đình điển hình thoát nghèo bền vững và các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tận tụy tại cơ sở.

Về định hướng lâu dài, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung lồng ghép nguồn lực linh hoạt giữa ngân sách Trung ương và địa phương để ưu tiên cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, tổng hợp chính xác nhu cầu thực tế của người vay, từ đó xây dựng phương án dự toán và kế hoạch tín dụng năm 2027 để trình Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương phê duyệt đúng quy định.