Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Đà Nẵng

Đoàn công tác Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, đoàn đã làm việc và trao đổi với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, tham quan một số mô hình phát triển kinh tế, hộ vay vốn chương trình tín dụng đặc thù của thành phố như: Học sinh, sinh viên, người có nhu cầu nhà ở xã hội, người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù, cho vay các đối tượng chính sách khác… uỷ thác của địa phương qua NHCSXH để cho vay.

Đoàn công tác Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng.

Chuyến đi là dịp để Ban đại diện HĐQT NHCSXH tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nợ rủi ro và triển khai các mô hình tín dụng chính sách hiệu quả trên địa bàn.