Bộ GD&ĐT cho biết, Thông tư được ban hành nhằm hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn; làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền và giới hạn hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các quy định của Thông tư nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục; bảo đảm hoạt động của Ban đại diện trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch, thiết thực và đúng quy định của pháp luật.

Thông tư quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không thay thế hoặc làm chuyển giao trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và các chủ thể có liên quan; không can thiệp vào hoạt động quản trị, quản lý, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục; không can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lí, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Thông tư mới về điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng quy định rõ điều kiện hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động, Ban đại diện thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng hình thức cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ. Trường hợp mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, Ban đại diện cha mẹ học sinh điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức cho phù hợp, không yêu cầu cha mẹ học sinh bổ sung phần còn thiếu.

Việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh.

Hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng cho xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; hoạt động quản trị, quản lí, điều hành, chuyên môn; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục; các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục và các nội dung khác không thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện hoặc bị pháp luật cấm.

Quy định về hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không thay thế và không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận, quản lí, sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.