Không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc

Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực từ ngày 15.11.2026.

Theo Thông tư, Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh, do cha mẹ học sinh bầu và được thành lập tại nhóm, lớp và cơ sở giáo dục.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lí tiền hỗ trợ

Ban đại diện cha mẹ học sinh không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục không phải là cấp trên của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

Ban đại diện hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không thay thế hoặc chuyển giao trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và các chủ thể có liên quan.

Ban đại diện không được can thiệp vào hoạt động quản trị, quản lí, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục; không can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh.

Ban đại diện cũng không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lí, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Theo Điều lệ mới, Ban đại diện có trách nhiệm tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục.

Việc phối hợp có thể được thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua các nền tảng số phù hợp, nhưng không được bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng hoặc dịch vụ có thu phí. Quá trình phối hợp phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

Không ấn định mức hỗ trợ

Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể đã được xác định trong kế hoạch, Ban đại diện phải thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng cách cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lí tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ.

Nếu mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, Ban đại diện phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức hoạt động, không được yêu cầu cha mẹ học sinh đóng bổ sung phần còn thiếu.

Việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với người học và gia đình.

Nguồn hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện không được sử dụng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; phục vụ hoạt động quản trị, quản lí, điều hành, chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Khoản hỗ trợ này cũng không được dùng để chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục hoặc chi cho các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT lưu ý, quy định về hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không thay thế và không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận, quản lí, sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.