Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó quy định rõ Ban đại diện không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định mức đóng góp, không vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục.

Các em học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở Petrovietnam - Phong Thổ háo hức trước lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Quy định mới nhằm hoàn thiện cơ chế tổ chức, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền và giới hạn hoạt động, đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa gia đình và cơ sở giáo dục trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch.

Theo Thông tư, Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh, do cha mẹ học sinh bầu, được thành lập tại nhóm, lớp và cơ sở giáo dục. Ban đại diện không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đáng chú ý, Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục không phải là cấp trên của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp. Ban đại diện hoạt động theo chế độ tập thể, đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định.

Thông tư xác định rõ giới hạn hoạt động của Ban đại diện. Theo đó, Ban đại diện không thay thế hoặc làm chuyển giao trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và các chủ thể liên quan; không can thiệp vào hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn của cơ sở giáo dục cũng như việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh.

Ban đại diện không được sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Một trong những nội dung mới được quy định cụ thể là việc hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền và đã được xác định trong kế hoạch, Ban đại diện phải công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng cách cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban đại diện không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ.

Nếu mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, Ban đại diện phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức hoạt động, không được yêu cầu cha mẹ học sinh đóng bổ sung phần còn thiếu. Việc hỗ trợ hay không hỗ trợ cũng không được ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được dùng làm căn cứ phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi cho người học.

Thông tư đồng thời quy định hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện không được sử dụng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; phục vụ hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn; chi thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục hoặc chi cho các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Cùng với quy định về giới hạn hoạt động, Thông tư làm rõ vai trò của Ban đại diện trong phối hợp giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục. Ban đại diện có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục.

Việc phối hợp có thể thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc qua các kênh thông tin, nền tảng số phù hợp. Tuy nhiên, không được bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí; đồng thời phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

Thông tư cũng phân định rõ, quy định về hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không thay thế và không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục tiếp tục được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.