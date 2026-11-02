Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, giữ tiền hỗ trợ. Ảnh minh họa

Theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, từ ngày 15/11, Ban đại diện và các thành viên không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban.

Trường hợp cha mẹ học sinh tự nguyện hỗ trợ, việc hỗ trợ chỉ được thực hiện bằng hai hình thức: cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban đại diện cũng không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ. Việc ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong quá trình vận động hỗ trợ cũng bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, Ban đại diện không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng các khoản tài trợ dành cho nhà trường. Việc lợi dụng hoạt động của ban để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân cũng không được phép.