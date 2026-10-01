Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ hỗ trợ trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục; không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Ảnh AI minh họa

Đó là một trong những điểm mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2026 và thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Theo điều lệ, ban đại diện cha mẹ học sinh gồm: ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục, được tổ chức và hoạt động theo quy định của điều lệ. Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục không phải là cấp trên của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

Những điều ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

Thông tư 81 quy định, ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục; can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh; tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để cản trở hoạt động của cơ sở giáo dục; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Không phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh...

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích; lợi dụng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Nhiệm vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục có nhiệm vụ đại diện cha mẹ học sinh tham gia phối hợp với cơ sở giáo dục; tổng hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh các nhóm, lớp.

Đồng thời phối hợp với người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh; phối hợp thực hiện các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ học sinh theo kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.

Hỗ trợ trao đổi thông tin, phản ánh, kiến nghị và đối thoại giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục; báo cáo kết quả hoạt động với hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh các nhóm, lớp.

Dưới đây là toàn văn Thông tư 81.