Bắn cung Hà Nội quyết chinh phục ngôi đầu Đại hội Thể thao toàn quốc

Vận động viên đội tuyển bắn cung Hà Nội tích cực tập luyện. Ảnh: Ngân Hà

Hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng tranh vàng

Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, các vận động viên đội tuyển bắn cung đang tích cực tập luyện, hoàn thiện những khâu chuyên môn cuối cùng trước khi bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ban huấn luyện tập trung rà soát phong độ, đánh giá khả năng của từng vận động viên, đồng thời xây dựng phương án thi đấu phù hợp nhằm hướng tới hiệu quả cao nhất.

Tại Đại hội, đội tuyển bắn cung Hà Nội tham dự với 27 vận động viên, tranh tài ở 4 nội dung gồm cung 1 dây nam, nữ và cung 3 dây nam, nữ. Các cung thủ thi đấu ở những cự ly từ 30 đến 90m, với nội dung cá nhân và đồng đội. Khối lượng thi đấu đa dạng đòi hỏi mỗi vận động viên phải có sự chuẩn bị toàn diện, duy trì độ chính xác và phong độ ổn định trong suốt cuộc tranh tài.

Theo Trưởng bộ môn bắn cung, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, kiêm huấn luyện viên đội tuyển bắn cung Cáp Mạnh Tân, công tác chuẩn bị chuyên môn của đội đã cơ bản hoàn thành khoảng 99%. Sau khi nhóm vận động viên vừa tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 trở về, đội sẽ tổ chức đợt tập huấn tiếp theo tại Thái Lan trong 15 ngày, trước khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho Đại hội.

Đây là giai đoạn quan trọng giúp các cung thủ duy trì phong độ, điều chỉnh kỹ thuật và nâng cao khả năng thích ứng với áp lực thi đấu. Việc tập huấn ở nước ngoài cũng tạo điều kiện để vận động viên tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận môi trường huấn luyện có chất lượng, sẵn sàng đối đầu với những đối thủ mạnh.

Bắn cung Hà Nội luôn được đánh giá là một trong những đơn vị có lực lượng vận động viên mạnh của cả nước. Ảnh: Ngân Hà

Nhiều năm qua, bắn cung Hà Nội luôn được đánh giá là một trong những đơn vị có lực lượng vận động viên mạnh của cả nước. Công tác đào tạo, huấn luyện được đầu tư bài bản, tạo nền tảng để đội tuyển giành thành tích cao tại các giải đấu quốc gia. Những cung thủ như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào từng đóng góp nhiều huy chương quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Thủ đô.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh ở môn bắn cung đang ngày càng quyết liệt khi các địa phương đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng lực lượng. Tại Giải Vô địch các đội mạnh Bắn cung quốc gia tháng 8-2026, thành phố Hồ Chí Minh đã giành ngôi Nhất toàn đoàn với 11 huy chương vàng, trong khi Hà Nội xếp thứ hai.

Kết quả này cho thấy vị trí dẫn đầu không còn là lợi thế có thể duy trì nếu thiếu sự đổi mới và chuẩn bị hiệu quả. Với đội tuyển bắn cung Hà Nội, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là cơ hội để khẳng định năng lực, đồng thời lấy lại vị thế trước sự vươn lên của các đối thủ.

Thể thao Hà Nội có lực lượng vận động viên trẻ có đủ trình độ kế cận đàn anh đàn chị. Ảnh: Ngân Hà

Trao niềm tin cho lớp trẻ, quyết tâm giữ vị thế

Thách thức lớn với bắn cung Hà Nội tại Đại hội lần này là sự thay đổi về lực lượng. Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt tạm nghỉ thi đấu vì việc gia đình, buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh phương án chuyên môn, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào lớp vận động viên kế cận.

Ở nội dung nữ, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo, Trần Thị Trà My là những gương mặt được kỳ vọng tiếp bước các đàn chị. Trong khi đó, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Minh Huy, Dương Đại Vỹ được trao cơ hội thể hiện năng lực ở nội dung nam. Đây đều là những vận động viên cần tận dụng sân chơi lớn để khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trở thành trụ cột của đội tuyển.

Vận động viên đội tuyển bắn cung Hà Nội Nguyễn Tiến Cương cho hay, các địa phương hiện đầu tư ngày càng mạnh cho môn bắn cung, khiến cuộc đua thành tích trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, mỗi vận động viên phải nỗ lực nhiều hơn trong tập luyện, giữ trạng thái tâm lý tốt nhất trước khi thi đấu và quyết tâm giành huy chương cho Hà Nội.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Lại Phúc Lộc chia sẻ, bắn cung là môn thể thao có tính cạnh tranh cao, bởi số lượng bộ huy chương không nhiều như những môn được phân chia theo hạng cân hoặc lứa tuổi. Muốn giành huy chương, vận động viên phải có trình độ chuyên môn tốt, đồng thời duy trì sự tập trung và bản lĩnh trong từng lượt bắn.

Theo ông Lại Phúc Lộc, thể thao Hà Nội có lực lượng vận động viên trẻ, trong đó những gương mặt sinh năm 2005 đang từng bước trưởng thành, có điều kiện học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để thay thế lớp đàn anh, đàn chị. Đây là cơ sở quan trọng để đội tuyển duy trì sức cạnh tranh, hướng tới thành tích cao trước mắt và phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh nỗ lực của vận động viên và ban huấn luyện, công tác bảo đảm điều kiện tập luyện cũng được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội chú trọng. Giám đốc Trung tâm Đinh Văn Luyến cho biết, Trung tâm tạo điều kiện về trang thiết bị, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thuê chuyên gia và tổ chức các đợt tập huấn tại những quốc gia có thế mạnh về môn thể thao tương ứng, trong đó có Thái Lan và Hàn Quốc đối với bắn cung.

Bắn cung Hà Nội quyết chinh phục ngôi đầu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Ngân Hà

Trung tâm cũng tham mưu, đề xuất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội các cơ chế hỗ trợ vận động viên đạt thành tích cao tại những giải đấu quốc tế. Đặc biệt, Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nâng chế độ lương, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và tiền thưởng cho thành viên các đội thể thao Hà Nội được kỳ vọng tạo thêm động lực để vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu.

Môn Bắn cung tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ thi đấu từ ngày 20 -11 đến ngày 30-11-2026, đội tuyển bắn cung Hà Nội đang bước vào chặng nước rút với quyết tâm cao. Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khát vọng chiến thắng, bắn cung Hà Nội quyết tâm cạnh tranh ngôi đầu, mang về những tấm Huy chương vàng quý giá, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Thủ đô.