Những kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của các vận động viên mà còn cho thấy sự phát triển về chất lượng của môn thể thao đòi hỏi độ chính xác và bản lĩnh cao.

Các cuộc tranh tài của môn bắn cung đang diễn ra sôi động tại sân Lam Sơn. Ảnh: BCVN

Trong ngày thi đấu 28.11, các cung thủ tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung, từ vòng loại đến chung kết cung 3 dây đôi nam nữ và cung 1 dây đôi nam nữ. Đáng chú ý, cả hai trận chung kết đều diễn ra căng thẳng, cho thấy sự cân bằng về trình độ giữa các đơn vị.

Ở nội dung cung 3 dây đôi nam nữ, cặp Trần Xuân Hưởng và Mã Thị Thu Huyền của Hà Nội đã vượt qua Đặng Công Đức và Lê Phạm Ngọc Anh (Quảng Ninh) với điểm số sít sao 171-170 để giành HCV.

Chỉ một điểm số đã tạo nên khác biệt, cho thấy áp lực và sự tập trung có ý nghĩa quyết định trong môn thể thao này.

Trong khi đó, nội dung cung 1 dây đôi nam nữ chứng kiến chiến thắng 6-4 của Nguyễn Văn Thịnh và Triệu Phương Vy (Đắk Lắk) trước Trần Anh Huy và Quách Ngọc Hân (Cần Thơ).

Đã có 9 kỷ lục được xác lập sau 6 ngày tranh tài. Ảnh: BCVN

Thành tích này tiếp tục mang về niềm vui cho đoàn thể thao Đắk Lắk, đồng thời cho thấy sự tiến bộ của lực lượng cung thủ khu vực Tây Nguyên.

Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 28.11, Vĩnh Long và Hà Nội đang tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở nhóm dẫn đầu.

Cùng sở hữu 8 HCV, nhưng Vĩnh Long tạm xếp trên nhờ giành 7 HCB và 11 HCĐ, trong khi Hà Nội có 4 HCB và 13 HCĐ. Cả hai đoàn đều đã xác lập 3 kỷ lục.

Đoàn chủ nhà TP.HCM đứng thứ ba với 4 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ và 1 kỷ lục. Quảng Ninh xếp thứ tư với 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và 2 kỷ lục. Đắk Lắk đứng thứ năm với 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

Đáng chú ý, huy chương không chỉ tập trung ở những địa phương có truyền thống thể thao mạnh. Đồng Tháp, Hải Phòng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Phú Thọ và TP. Huế cũng đã ghi dấu ấn trên bảng thành tích.

Đã có 24 bộ huy chương được trao ở môn bắn cung sau 6 ngày tranh tài. Ảnh: BCVN

Sự phân bố này cho thấy phong trào bắn cung đang có những chuyển biến tích cực, với nhiều địa phương tham gia cạnh tranh và từng bước nâng cao trình độ.

Điểm nhấn lớn nhất của môn bắn cung tại Đại hội năm nay là 9 kỷ lục được xác lập tính đến ngày 28.11. Trong tổng số 25 HCV, 24 HCB và 44 HCĐ đã được trao, những thông số chuyên môn mới cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận của các vận động viên.

Kỷ lục không chỉ là thành tích cá nhân hay niềm tự hào của một địa phương, mà còn phản ánh hiệu quả từ quá trình huấn luyện, đầu tư và chuẩn bị lực lượng.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để giới chuyên môn đánh giá năng lực vận động viên, phát hiện những gương mặt triển vọng cho đội tuyển quốc gia, hướng đến các giải đấu khu vực và châu lục.

Ngày 29.11 sẽ là ngày tranh tài cuối cùng của môn bắn cung, với các nội dung chung kết đồng đội, đấu loại cá nhân, trao huy chương và lễ bế mạc.

Những cuộc so tài cuối cùng tại sân vận động Lam Sơn được kỳ vọng tiếp tục mang đến các dấu ấn chuyên môn, khép lại một kỳ Đại hội sôi nổi và giàu thành tích.