Bản Cu Vai vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại bản Cu Vai.

Ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội đã rộn ràng khắp bản vùng cao Cu Vai. Người dân trong những bộ trang phục truyền thống cùng nhau hội tụ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Những lời ca, điệu múa không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Các trò chơi truyền thống như kéo co, đánh quay diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ.

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như đánh quay, kéo co. Những màn tranh tài sôi nổi, tiếng reo hò cổ vũ đã tạo nên không khí náo nhiệt, thu hút sự tham gia, trải nghiệm của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.

Du khách quốc tế hào hứng hòa mình vào không khí ngày hội, trải nghiệm văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mông ở bản Cu Vai.

Bản Cu Vai hiện có 54 hộ dân. Ngày hội không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là cơ hội giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, vẻ đẹp thiên nhiên và con người nơi đây đến với du khách.

Toàn cảnh bản Cu Vai, xã Hạnh Phúc, với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, mang đậm nét đặc trưng của bản làng vùng cao.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cu Vai khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng bản làng ngày càng phát triển, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng vùng cao xã Hạnh Phúc.