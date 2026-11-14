Bản Cu Vai vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), bản Cu Vai, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống đặc sắc, thu hút người dân và du khách trong, ngoài nước tham gia.
Ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội đã rộn ràng khắp bản vùng cao Cu Vai. Người dân trong những bộ trang phục truyền thống cùng nhau hội tụ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Những lời ca, điệu múa không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.
Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như đánh quay, kéo co. Những màn tranh tài sôi nổi, tiếng reo hò cổ vũ đã tạo nên không khí náo nhiệt, thu hút sự tham gia, trải nghiệm của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.
Bản Cu Vai hiện có 54 hộ dân. Ngày hội không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là cơ hội giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, vẻ đẹp thiên nhiên và con người nơi đây đến với du khách.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cu Vai khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng bản làng ngày càng phát triển, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng vùng cao xã Hạnh Phúc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ban-cu-vai-vui-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-post914461.html