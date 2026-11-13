Bản Cu Vai chuẩn bị đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại các tuyến đường trong bản, người dân quét dọn, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ và làm sạch các khu vực sinh hoạt chung. Các gia đình cũng sắp xếp, chỉnh trang nhà cửa, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư.

Việc cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức giữ gìn không gian sinh hoạt chung và tạo không khí phấn khởi trước Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân bản Cu Vai, xã Hạnh Phúc dọn vệ sinh đường làng để đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bản Cu Vai (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) nằm độ cao 1.300 m so với mực nước biển, là nơi sinh sống của hơn 50 hộ, trong đó 80% là dân tộc Mông, còn lại dân tộc Thái và dân tộc Kinh. Tên Cu Vai trong tiếng Thái nghĩa là “dây mây ngang trời”.