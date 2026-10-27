Ban Công đoàn Quốc phòng khảo sát hoạt động công đoàn tại Binh đoàn 19

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động công đoàn; kết quả triển khai Quy chế công tác công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; việc quản lý, thu, chi, phân phối và sử dụng tài chính công đoàn theo mô hình hai cấp trong thời gian từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026.

Đoàn khảo sát đồng thời trao đổi, nắm tình hình, kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ liên quan, làm cơ sở đánh giá thực chất và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi phát biểu kết luận khảo sát tại Công ty 35.

Theo báo cáo của các đơn vị, Công đoàn cơ sở Công ty Khe Sim và Công ty 35 duy trì mô hình tổ chức hai cấp, gồm công đoàn cơ sở và các tổ công đoàn trực thuộc, bảo đảm hoạt động bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong điều kiện lao động phân tán, làm việc theo ca, kíp, các tổ chức công đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Cán bộ Ban Công đoàn Quốc phòng kiểm tra sổ sách công tác công đoàn tại Công ty 35.

Công đoàn hai công ty tích cực phối hợp với cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được triển khai gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị. Năm 2025, Công đoàn cơ sở Công ty Khe Sim được Binh đoàn 19 tặng Cờ thi đua trong công tác công đoàn và phong trào công nhân.

Quang cảnh làm việc tại Công ty Khe Sim, Binh đoàn 19.

Đối với công tác tài chính, các đơn vị thực hiện thu đoàn phí, kinh phí công đoàn; lập dự toán, hạch toán, quyết toán, quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định, gắn với công khai, minh bạch và tăng cường kiểm tra, giám sát. Nguồn kinh phí được ưu tiên cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, tuyên truyền, tổ chức phong trào thi đua và duy trì hoạt động công đoàn.

Thông qua khảo sát, Đoàn công tác tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động công đoàn và thực hiện cơ chế tài chính hai cấp; từ đó tổng hợp, đánh giá, đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.