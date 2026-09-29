Ban Cơ yếu của Chính phủ kiểm tra tình hình ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo tình hình triển khai, quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ; kết quả cấp phát, gia hạn, thu hồi chứng thư số; quản lý thiết bị, lưu khóa bí mật; công tác hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng và những khó khăn phát sinh, nhất là sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh.

Đoàn công tác làm việc với tỉnh.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh luôn quan tâm duy trì, bảo đảm hoạt động ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc trên môi trường điện tử. Sở KH&CN đã tham mưu ban hành các văn bản, quy chế quản lý; giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số làm đầu mối tiếp nhận, xử lý các yêu cầu liên quan đến cấp, gia hạn, thay đổi thông tin và hỗ trợ sử dụng chứng thư số, góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống được duy trì thường xuyên, kịp thời. Việc triển khai chữ ký số tại các cơ quan từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Đại biểu tỉnh Lai Châu báo cáo làm rõ các nội dung với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành đã làm rõ việc cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số gắn với yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06; những kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc; đề xuất giải pháp và kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết.

Các thành viên đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục tăng tỷ lệ sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, nhất là tại các ngành có số lượng người sử dụng lớn; thường xuyên theo dõi thời hạn chứng thư số, thực hiện kịp thời việc cấp mới, gia hạn, cấp lại, thu hồi và cập nhật thông tin khi có thay đổi về nhân sự, tổ chức. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kỹ năng sử dụng và trách nhiệm trong quản lý thiết bị, lưu khóa bí mật; xác định rõ đầu mối tại từng cơ quan, đơn vị để phối hợp xử lý nhanh các vấn đề phát sinh.

Thành viên đoàn công tác phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin ghi nhận những kết quả Lai Châu đạt được trong công tác chỉ đạo, quản lý, khai thác và sử dụng chứng thư số chuyên dùng công vụ. Đồng thời yêu cầu tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn; tăng cường quản lý, bảo quản thiết bị, lưu khóa bí mật và theo dõi thời hạn chứng thư số. Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh, nghiên cứu cơ chế phân cấp, ủy quyền phù hợp, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và tháo gỡ khó khăn trong quá trình cấp, gia hạn, cấp lại và sử dụng chứng thư số.

Đoàn công tác kiểm tra và hướng dẫn một số đơn vị, địa phương các yêu cầu về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, cơ sở vật chất và hệ thống bảo mật.

Dịp này, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc sử dụng, vận hành chứng thư số tại một số đơn vị, địa phương trong tỉnh. Qua đó hướng dẫn trực tiếp một số thao tác và lưu ý các yêu cầu về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, cơ sở vật chất và hệ thống bảo mật.