Ban Cơ yếu Chính phủ: Quyết tâm xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về mật mã hậu lượng tử

Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Cơ yếu Chính phủ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là chủ động nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ các công nghệ mật mã lõi tiên tiến nhất nhằm bảo vệ vững chắc bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và chủ quyền số trên không gian mạng.

Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó trưởng ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại hội thảo.

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ tính toán lượng tử đang mở ra những cơ hội to lớn, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mang tính sống còn đối với bảo mật, an toàn an ninh thông tin quốc gia. Các hệ thống máy tính lượng tử trong tương lai gần sẽ có khả năng phá vỡ các thuật toán mật mã khóa công khai truyền thống đang được áp dụng phổ biến hiện nay.

Thách thức chiến lược “Thu thập trước - Giải mã sau” đòi hỏi các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải có lộ trình chủ động, đi trước một bước trong việc chuyển đổi sang hệ thống mật mã kháng lượng tử.

TS Nguyễn Quốc Toàn, Viện trưởng Viện Khoa học - Công nghệ mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) giới thiệu những nội dung chính trong 3 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về mật mã hậu lượng tử.

Theo Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, lộ trình chuyển đổi mật mã kháng lượng tử tại Việt Nam được xây dựng theo nguyên tắc “thận trọng, đồng bộ và không gián đoạn”; xác định mật mã hậu lượng tử (PQC) là giải pháp công nghệ chính để chuyển đổi trên diện rộng toàn quốc, phân phối khóa lượng tử (QKD) là công nghệ chiến lược, áp dụng có chọn lọc cho một số mạng liên lạc trọng yếu. Trong đó, mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% sang mật mã kháng lượng tử đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Nhằm khẳng định vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ mật mã kháng lượng tử, Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì xây dựng, chính thức công bố và xin ý kiến rộng rãi của cộng đồng khoa học đối với 3 dự thảo TCVN về mật mã hậu lượng tử, bao gồm: Thuật toán chữ ký số hậu lượng tử dựa trên hàm băm HB-PQSign (có sửa đổi); Cơ chế đóng gói khóa ML-KEM; Chữ ký số dựa trên lưới có cấu trúc ML-DSA.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến đóng góp, nhận xét phản biện thẳng thắn, sâu sắc từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài ngành Cơ yếu đã nhấn mạnh, việc chuyển đổi mật mã kháng lượng tử là một hành trình dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Những kết quả bước đầu cho thấy năng lực làm chủ công nghệ lõi mật mã hậu lượng tử của Việt Nam đang từng bước được hình thành và khẳng định.

Cùng với đó, các đại biểu đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Ban Cơ yếu Chính phủ trong quyết tâm xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về mật mã hậu lượng tử đạt chất lượng cao nhất, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến của thế giới, góp phần hoàn thiện hạ tầng mật mã quốc gia vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới.