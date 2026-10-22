Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ triển khai Nghị quyết 57

Sáng 22-10, đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ triển khai Nghị quyết số 57, Đề án chuyển đổi số trong cơ quan đảng. Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hồ Văn Hương - Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và Thiếu tướng Hồ Văn Hương chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, Đề án 204 ngày 29-11-2024 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh đã đi vào thực chất, đạt được kết quả cao, hoàn thành đúng các kế hoạch, tiến độ do Trung ương đề ra. Đồng thời, kịp thời trang bị đầy đủ trang thiết bị, sản phẩm mật mã cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng được mạng truyền số liệu chuyên dùng mật từ Trung ương đến tỉnh, đến cấp xã, phường phục vụ gửi nhận văn bản mật; khai thác sử dụng các phần mềm dùng chung của Trung ương được nhanh chóng, bí mật, đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan đảng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Quy trình bàn giao, huấn luyện, điều chuyển và thu hồi sản phẩm mật mã được quản lý chặt chẽ, khép kín, bảo đảm không xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước. Tỷ lệ cán bộ, lãnh đạo, công chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ ngày càng tăng, thực chất, hiệu quả hơn. Việc tích hợp các giải pháp mật mã giúp tối ưu hóa quy trình cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số an toàn trong các cơ quan đảng. Công tác bảo đảm kỹ thuật (sửa chữa, cập nhật phần mềm mới) ngày càng được tối ưu hóa. Cán bộ, công chức, viên chức đã chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai…

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác vận hành, triển khai các giải pháp bảo mật, công tác quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã của ngành cơ yếu...

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa xác định triển khai Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị và Đề án chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, có ý nghĩa chiến lược đối với việc đảm bảo vận hành hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Từ đó, tỉnh luôn nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với lãnh đạo việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo, quản lý về bảo mật thông tin, dữ liệu, quản lý sử dụng chặt chẽ các thiết bị cơ yếu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ tỉnh đến cấp cơ sở. Tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và triển khai các thiết bị bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo mật, cơ yếu.

Đối với quản lý, sử dụng thiết bị mật mã, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quy định thống nhất về quản lý, bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nghiêm quy định; bố trí đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ cơ yếu, bảo mật và công nghệ thông tin tại cơ sở.

Đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát trực tiếp, tổng hợp nhu cầu thực tế, tham mưu bố trí kinh phí phù hợp, kịp thời khắc phục những hạn chế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát vị trí việc làm, tham mưu bố trí nhân lực, nghiên cứu chế độ, chính sách phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường mong muốn Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cho tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt các quy định về cơ yếu, quản lý sử dụng các thiết bị mật mã; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho toàn bộ đội ngũ cán bộ của địa phương…

Đồng chí Thiếu tướng Hồ Văn Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hồ Văn Hương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong triển khai Nghị quyết số 57 và nghiêm túc chấp hành các quy định, triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu, bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, tỉnh đã quan tâm bảo đảm việc triển khai các sản phẩm mật mã phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị theo quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan. Thiếu tướng Hồ Văn Hương đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh trong việc rà soát, nhận diện và kịp thời giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ, góp phần bảo đảm công việc được thực hiện đúng quy định, tiến độ và yêu cầu đề ra. Với những kiến nghị của địa phương, đoàn ghi nhận và tổng hợp báo cáo Chính phủ…

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ đến kiểm tra thực tế công tác quản lý, vận hành, bảo mật trang thiết bị cơ yếu tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang và Đảng ủy xã Diên Lạc.

Tin, ảnh: VĂN GIANG