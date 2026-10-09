Tác giả: Jose Silva, Philip Miele/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Bùng nổ bộ não với siêu phương pháp huấn luyện Silva

Phương pháp kiểm soát Tâm trí Silva dạy bạn sử dụng tâm trí tốt hơn và suy nghĩ hiệu quả hơn, đồng thời kích hoạt các vùng não thường hầu như không hoạt động. Thông qua các bài tập đơn giản, bạn có thể kích thích trí nhở và trực giác, học tốc hành và ngủ sáng tạo, giải quyết các vấn đề lớn nhỏ của cuộc sống hằng ngày.

Bạn có thể tạo ra giấc mơ cho giấc ngủ của mình?

Chỉ có bạn mới giải thích giấc mơ mà bạn quyết định sẽ gặp trong khi ngủ. Với việc tự lập trình trước một cách thích hợp, bạn sẽ có “trực cảm” về ý nghĩa của nó.

Tôi không hề có bất cứ sự phản đối nào với từ “ngẫu nhiên” trong kiểm soát tâm trí, thực tế tôi gán cho nó một ý nghĩa đặc biệt. Khi một chuỗi các sự kiện khó giải thích dẫn đến một kết quả mang tính xây dựng, tôi gọi nó là ngẫu nhiên. Khi chúng dẫn đến những kết quả huỷ hoại, tôi gọi nó là tai nạn. Trong kiểm soát tâm trí, tôi học cách để kích hoạt những điều ngẫu nhiên. Tôi không sử dụng cụm từ “Chỉ là một sự ngẫu nhiên”, tôi tạo ra sự ngẫu nhiên đấy.

Giấc mơ trúng xổ số của tôi thuyết phục tôi về sự tồn tại của một trí tuệ cao tầng, có khả năng giao tiếp với tôi. Thực ra, sự kết nối giữa những việc trí tuệ cao tầng đã làm trong khi tôi đang ngủ và cuộc sống đang bị xáo trộn sâu sắc của tôi, không phải là điều gì đáng chú ý như tôi thấy bây giờ.

Rất nhiều người khác cũng nhận được những thông điệp trong giấc mơ của họ, theo những cách siêu linh, khi họ đang tuyệt vọng, đang gặp nguy hiểm hoặc tại những bước ngoặt trong đời. Rất nhiều những giấc mơ kiểu này đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, sự kiện thực tế đã xảy ra với tôi thì lại giống như một phép màu vậy.

Tôi nhớ từ những gì tôi đọc rằng, Freud nói giấc ngủ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho thần giao cách cảm. Để giải thích cho giấc mơ của mình tôi phải đi xa hơn và nói rằng ngủ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận những thông tin từ trí tuệ cao tầng. Tôi còn đi xa hơn nữa và băn khoăn, sẽ ra sao nếu chúng ta cứ như ai đó đang đợi điện thoại đổ chuông một cách thụ động.

Giấc mơ là cách con người kết nối với trí tuệ cao tầng. Ảnh: Taylor Tailored.

Chúng ta có thể tự mình bấm số để liên lạc với trí tuệ cao tầng không? Là một người có tín ngưỡng, tôi lý giải rằng nếu chúng ta có thể liên lạc với Chúa qua cầu nguyện, thì chắc chắn chúng ta có thể phát triển một phương pháp để liên hệ với trí tuệ cao tầng.

Bạn không thể dựa vào ánh sáng để giúp bạn triệu hồi giấc mơ, nhưng bạn có thể dựa vào hiệu quả tích luỹ của việc tự lập trình bản thân ở cấp độ nhập thiền của mình, để nhớ chúng. Trong lúc thiền ngay trước khi đi ngủ, hãy nói, “Tôi muốn nhớ một giấc mơ. Tôi sẽ nhớ một giấc mơ.”

Giờ thì hãy đi ngủ với giấy và bút để cạnh. Khi bạn tỉnh giấc, trong đêm hoặc buổi sáng, hãy viết xuống những gì bạn nhớ về một giấc mơ. Tiếp tục luyện tập trong những đêm tiếp theo và việc triệu hồi giấc mơ của bạn sẽ ngày càng rõ ràng và hoàn chỉnh. Nếu bạn đã hài lòng với kỹ năng đã được cải thiện của mình, bạn đã sẵn sàng cho hai bước sau:

Trong lúc thiền trước khi đi ngủ, xem lại một vấn đề có thể giải quyết nhờ thông tin hoặc lời khuyên. Hãy chắc rằng bạn thật sự quan tâm đến việc giải quyết chúng bởi vì những câu hỏi ngớ ngẩn sẽ mời gọi những câu trả lời ngớ ngẩn. Giờ hãy lập trình bản thân với câu nói sau: “Tôi muốn một giấc mơ chưa có thông tin để giải quyết vấn đề trong đầu. Tôi sẽ có giấc mơ này, nhớ nó, và hiểu nó.”

Khi bạn tỉnh dậy trong đêm hoặc buổi sáng, xem xét lại giấc mơ sống động mà bạn triệu hồi được và hãy tìm kiếm ý nghĩa của nó.

Như tôi đã đề cập, phương pháp giải thích giấc mơ của tôi khác với những người theo Freud, bởi vì tôi cố tình tạo ra những giấc mơ. Do đó, nếu bạn đã quen với cách giải thích giấc mơ kiểu Freud, hãy tạm quên nó đi vì mục đích hiện tại là kiểm soát tâm trí.

Hãy hình dung Freud sẽ làm gì với giấc mơ sau: Một người đàn ông ở trong một khu rừng bị bao vây bởi những người man rợ. Họ đang tiến gần đến anh ta trong tư thế đe doạ, giáo của họ nâng lên, rồi hạ xuống. Mỗi ngọn giáo đều có một lỗ trên đầu. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy giấc mơ này là câu trả lời cho một vấn đề khiến anh ta trăn trở: cách thiết kế một chiếc máy may. Anh ta đã có thể làm cho cây kim nâng lên và hạ xuống, nhưng nó vẫn không thể khâu vải, cho đến khi giấc mơ của anh ta bảo anh ta phải đặt cái lỗ xỏ chỉ ở đầu cây kim. Người đàn ông đó là Elias Howe, người đã phát minh ra chiếc máy may đầu tiên.

Một người đã tốt nghiệp khoá học kiểm soát tâm trí tin rằng việc kiểm soát tâm trí đã cứu mạng anh ấy. Vào đêm trước của chuyến đi xe máy kéo dài bảy ngày, anh ta đã lập trình một giấc mơ để cảnh báo trước về bất kỳ mối nguy hiểm cụ thể nào mà anh ta có thể gặp phải. Hầu hết các chuyến đi dài trước đây đều có những rủi ro nho nhỏ: một lần bị xẹp lốp, lần khác thì bị bụi bẩn trong ống dẫn nhiên liệu, và trong chuyến đi cuối cùng của anh, tuyết đã rơi không ngừng.

Lần này, anh ta nằm mơ thấy mình chết tại nhà một người bạn. Vào bữa tối, anh ta ăn một đĩa đầy ắp đậu cô-ve còn sống, trong khi những người khác thưởng thức món bánh quy Lorraine thơm ngon. Điều này có nghĩa là trong chuyến đi này anh ta phải tránh ăn đậu cô-ve sống? Điềm báo có chút nguy hiểm vì anh không thích đậu hạt, đặc biệt là đậu sống. Hay nó có nghĩa là anh ta không còn được chào đón ở nhà bạn của mình? Không, anh tự tin về tình bạn của họ. Ngoài ra, điều đó không liên quan gì đến chuyến đi mô-tô của anh ấy.

Hai ngày sau anh ấy đang lái xe trên đường cao tốc về New York vào lúc bình minh. Đấy là một buổi sáng đẹp trời, đường cao tốc thoáng rộng, không có xe cộ đi lại, chỉ trừ một chiếc xe tải nhỏ phía trước.

Anh ta đi gần chiếc xe, thấy nó chất đầy đậu cô-ve. Nhớ lại giấc mơ của mình, anh đã giảm tốc độ từ 65 dặm xuống 25 dặm/h. Sau đó, anh ta hạ tốc độ xuống còn 15 dặm/h, bánh sau xe của anh bị trượt một chút do một số đậu đã rớt từ trên xe tải xuống. Nếu ở tốc độ cao hơn, cú trượt sẽ rất nghiêm trọng, có thể gây tử vong.

Chỉ có bạn mới giải thích giấc mơ mà bạn quyết định sẽ gặp trong khi ngủ. Với việc tự lập trình trước một cách thích hợp, bạn sẽ có “trực cảm” về ý nghĩa của nó. Trực cảm này thường là cách mà tiềm thức vô ngôn dùng để giao tiếp với chúng ta. Càng thực hành nhiều, bạn sẽ ngày càng tự tin hơn vào những dự cảm đã được lập trình này.

Những từ tôi gợi ý bạn sử dụng để tự lập trình là những câu nói tôi sử dụng trong các lớp kiểm soát tâm trí. Những câu nói khác cũng có tác dụng, nhưng trong trường hợp bạn tham dự khoá kiểm soát tâm trí, bạn sẽ có điều kiện trải nghiệm phong phú hơn, nếu bạn đã cấy ghép chính xác các từ trong bộ nhớ khi ở trạng thái alpha.

Nếu bạn kiên nhẫn với kiểm soát giấc mơ và thực hành nó, bạn sẽ mở ra nhiều hơn nữa những nguồn năng lượng tâm trí vô giá. Bạn sẽ không nhất thiết phải mong đợi trở thành người trúng số và bản chất của xổ số là rất ít người thắng. Nhưng bản chất của cuộc sống là mọi người đều có thể có được nhiều thứ hơn những gì xổ số có thể đem lại cho bạn.