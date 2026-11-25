Không phải mối quan hệ nào luôn tràn ngập tiếng cười cũng thực sự hạnh phúc. Đôi khi, một trong hai phải che giấu cảm xúc để giữ hòa khí. Ảnh: Vinh Chế/Pexels.

Tình yêu đôi khi không tránh khỏi những lúc rắc rối, bất đồng. Dù vậy, đây vẫn là một trong những mối liên kết đẹp đẽ mà con người có thể tạo dựng.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một người luôn yêu cầu đối phương phải vui vẻ, suy nghĩ tích cực, bất kể chuyện gì đang xảy ra? Thay vì cùng nhau giải quyết vấn đề, họ muốn cả hai bỏ qua mọi chuyện và cư xử như thể không có gì đáng lo ngại.

Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là tích cực độc hại (toxic positivity). Đây là tình trạng một người luôn cố nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực, ngay cả khi họ đang buồn bã, tức giận hoặc tổn thương. Cách suy nghĩ này xuất hiện trong các mối quan hệ tình cảm phổ biến hơn nhiều người nghĩ và có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.

Hệ quả của việc kìm nén cảm xúc

Các nghiên cứu cho thấy việc sống đúng với cảm xúc thật có ý nghĩa quan trọng hơn việc cố nở nụ cười để che giấu những điều không ổn. Từ đó, các nhà tâm lý học cũng phát triển công cụ giúp đánh giá mức độ chân thành của mỗi người trong những mối quan hệ xã hội, bao gồm tình yêu.

Một nghiên cứu tìm hiểu nhận thức và sự chấp nhận của con người đối với các vấn đề sức khỏe tinh thần đã xem xét ảnh hưởng của tích cực độc hại đến đời sống. Hiện tượng này xuất phát từ áp lực xã hội, khiến một người cảm thấy phải tỏ ra ổn dù thực tế họ đang gặp khó khăn.

Các tác giả nghiên cứu cho rằng việc ép bản thân duy trì trạng thái vui vẻ giả tạo có thể khiến não bộ hiểu rằng những cảm xúc khác, chẳng hạn như buồn bã, sợ hãi hay tức giận, là điều không tốt hoặc nguy hiểm.

Khi cố tránh né những cảm xúc khó chịu, con người có thể vô tình khiến chúng trở nên lớn hơn trong suy nghĩ. Những cảm xúc bị kìm nén không tự biến mất mà có thể quay trở lại vào những thời điểm không ngờ tới.

Phá bẫy tích cực độc hại của nhà trị liệu tâm lý Whitney Goodman đề cập đến cách tích cực độc hại ảnh hưởng đến các mối quan hệ, khi con người không cho phép bản thân và người khác được thể hiện những cảm xúc không vui.

Trong cuốn Phá bẫy tích cực độc hại, nhà trị liệu tâm lý Whitney Goodman phân tích những hệ quả của việc luôn cố tỏ ra lạc quan, ngay cả khi bản thân đang gặp khó khăn.

Tác giả khuyến khích mỗi người thừa nhận cảm xúc thật, thay vì phủ nhận nỗi buồn hoặc ép mình phải vui vẻ. Việc chấp nhận những cảm xúc này giúp con người hiểu rõ bản thân và đối diện với vấn đề thay vì né tránh.

Nói cách khác, việc không thừa nhận nỗi buồn hay tổn thương không giúp một người giải quyết vấn đề. Ngược lại, điều đó có thể khiến cảm xúc tiêu cực tích tụ và ngày càng khó kiểm soát.

Trong tình yêu, điều này dễ xảy ra khi một người không được phép bày tỏ sự thất vọng, bất mãn hoặc những điều khiến họ tổn thương. Nếu mỗi lần chia sẻ, họ đều nhận lại lời khuyên như "đừng nghĩ nhiều", "hãy vui lên" hoặc "mọi chuyện rồi sẽ ổn", những vấn đề thực sự có thể không được giải quyết.

Cách đánh giá sự chân thành trong tình yêu

Một mối quan hệ muốn bền vững cần có sự chân thành từ cả hai phía. Việc cố tỏ ra mọi chuyện đều hoàn hảo trong khi thực tế không phải vậy có thể khiến những mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Personality and Individual Differences góp phần xây dựng Thang đo tính chân thực trong các mối quan hệ (Authenticity in Relationships Scale). Công cụ này giúp đánh giá mức độ một người sống đúng với suy nghĩ, cảm xúc và con người thật của mình khi tương tác với người khác.

Dựa trên thang đo, VICE đưa ra 8 câu hỏi đánh giá mức độ bạn đang điều chỉnh bản thân trong một mối quan hệ tình cảm:

1. Bạn có lo lắng về phản ứng của đối phương trước khi nói ra suy nghĩ thật của mình không?

2. Bạn đã bao giờ giữ kín điều gì đó chỉ vì không muốn làm tổn thương cảm xúc của người yêu chưa?

3. Bạn có gặp khó khăn trong việc xác định khi nào nên giữ vững quan điểm, khi nào nên nhượng bộ không?

4. Bạn từng ngừng chia sẻ một số ý kiến vì lo người yêu không đồng tình chưa?

5. Bạn có thường tập dượt trước những gì mình định nói để chắc chắn đối phương sẽ tiếp nhận theo cách bạn mong muốn không?

6. Bạn có liên tục đặt nhu cầu của người yêu lên trên nhu cầu của bản thân không?

7. Bạn có né tránh việc nói ra sự thật hoàn toàn vì sợ khiến đối phương phật lòng không?

8. Bạn có thể đáp ứng nhu cầu của bản thân mà không cảm thấy mình đang bỏ bê hay thiếu quan tâm đến người yêu không?

Kết quả nghiên cứu cho thấy những cặp đôi không cố duy trì hình ảnh hạnh phúc giả tạo thường cảm thấy hài lòng hơn với mối quan hệ. Họ cũng có khả năng cùng nhau vượt qua khó khăn tốt hơn.

Việc liên tục kìm nén suy nghĩ và cảm xúc thật có thể khiến các cặp đôi dần mất đi sự kết nối. Ảnh: Khoa Võ/Pexels.

Nhóm phát triển thang đo nhận thấy tính chân thực có liên quan đến hai yếu tố quan trọng trong tình yêu là khả năng chủ động thể hiện bản thân và sự gắn kết giữa hai người. Đây cũng là yếu tố dự báo mức độ hạnh phúc mà mỗi cá nhân cảm nhận trong cuộc sống.

Trong cuốn Tâm lý học tình yêu - Bí kíp loại bỏ mối quan hệ độc hại, Sabrina Alexis Bendory phân tích những mối quan hệ khiến một người dần đánh mất bản thân, thường xuyên cảm thấy tổn thương hoặc phải chịu sự kiểm soát từ đối phương.

Tác giả giúp người đọc nhận diện những dấu hiệu của một mối quan hệ không lành mạnh, đồng thời hiểu rõ giá trị và nhu cầu của bản thân để xây dựng tình yêu dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau.

Theo các nhà nghiên cứu, một mối quan hệ lành mạnh cần có những cuộc trò chuyện cởi mở, sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần cùng giải quyết vấn đề. Ngược lại, sự thiếu chân thành hoặc tích cực độc hại có thể khiến một người liên tục phớt lờ những lo lắng chính đáng của đối phương, xem nhẹ vấn đề thực tế hoặc giả vờ mọi chuyện đều tốt đẹp dù không phải vậy.

Một mối quan hệ có thể phát triển bền vững khi cả hai biết thừa nhận, chia sẻ và tôn trọng cảm xúc thật của nhau.