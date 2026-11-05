Bạn có đang ăn quýt sai cách?

Vì quýt được bóc vỏ trước khi ăn nên mọi người thường ăn ngay mà không rửa trước. Tuy nhiên, do bụi bẩn hoặc các chất ô nhiễm trên tay có thể dính vào quả trong quá trình bóc vỏ, bạn nên rửa quýt trước khi ăn.

Cách rửa quýt: Chà rửa quả dưới vòi nước chảy

Vỏ quýt có thể chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ quá trình canh tác, hoặc tích tụ bụi bẩn và các tạp chất trong khâu phân phối và bảo quản.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị nên rửa sạch ngay cả những loại trái cây cần bóc vỏ trước khi sử dụng. Mặc dù việc rửa bằng nước có thể không loại bỏ hoàn toàn thuốc bảo vệ thực vật hay vi sinh vật, nhưng phương pháp này giúp làm sạch hiệu quả bụi bẩn và các tạp chất bám trên bề mặt quả.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm khuyến nghị, nên ngâm trái cây trong nước 5 phút, sau đó rửa dưới vòi nước chảy trong 30 giây. Phương pháp này cũng nên áp dụng với quýt trước khi bóc vỏ hoặc bỏ cuống. Hãy dùng tay chà xát bề mặt quả, đồng thời đảm bảo các phần lõm đặc biệt là khu vực quanh cuống được rửa sạch hoàn toàn. Việc sử dụng giấm hoặc nước muối không mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội hơn, vì vậy không cần thiết phải dùng đến chúng.

Tốt nhất bạn chỉ nên rửa lượng quýt vừa đủ ăn, lau khô, sau đó bóc vỏ và thưởng thức ngay. Sau khi rửa, hãy lau khô quýt bằng khăn bếp sạch hoặc khăn giấy trước khi bóc vỏ. Nếu bạn định tận dụng vỏ quýt chẳng hạn để pha trà, làm mứt hoặc dùng làm nguyên liệu cho các món ăn khác, hãy đảm bảo vỏ đã được rửa sạch và lau khô trước khi chế biến. Đừng rửa một lượng lớn cùng lúc rồi mới đem cất. Độ ẩm còn sót lại trên vỏ có thể khiến quả quýt bị mềm hoặc xuất hiện nấm mốc.

Đừng chỉ cắt bỏ phần bị mốc, hãy vứt bỏ cả quả quýt đó

Khi bảo quản quýt trong thùng hoặc hộp, đôi khi bạn có thể bắt gặp một quả bị mốc. Bạn không nên chỉ bỏ phần bị mốc hay rửa sạch quả quýt đó rồi ăn. Do quýt có hàm lượng nước cao, nấm mốc có thể dễ dàng lan sâu vào bên trong phần thịt quả. Vì vậy, việc chỉ loại bỏ phần nấm mốc nhìn thấy được không đảm bảo rằng quả quýt đó an toàn để ăn. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm khuyến cáo nên vứt bỏ toàn bộ quả quýt bị mốc, vì trái cây nhiễm nấm có thể gây ra các phản ứng dị ứng như nổi mề đay hoặc phát ban. Sau khi loại bỏ các quả quýt bị mốc, hãy kiểm tra những quả còn lại. Tuyệt đối không ăn những quả quýt có dấu hiệu nấm mốc trên vỏ hoặc bị chảy nước từ những chỗ mềm nhũn.

Cách bảo quản quýt để giữ độ tươi ngon

Nếu định dùng quýt trong vài ngày, bạn nên để quả ở nơi thoáng mát, thông gió tốt, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt. Để bảo quản lâu hơn, bạn có thể sử dụng ngăn đựng rau củ trong tủ lạnh. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm khuyến nghị nên bảo quản quýt ở nhiệt độ từ 3–4°C (37–39°F), với độ ẩm từ 85–90%. Cần lưu ý rằng, nhiệt độ dưới 1°C (34°F) có thể gây tổn thương do lạnh, làm ảnh hưởng xấu đến hương vị. Vì vậy, tránh đặt quýt ở những vị trí quá lạnh trong tủ lạnh, chẳng hạn như phần sâu nhất bên trong. Khi để trong tủ lạnh, hãy đặt quýt vào một chiếc hộp nông để tránh bị các thực phẩm khác đè lên gây dập nát.

Nếu mua cả thùng quýt, trước tiên, bạn nên lấy chúng ra để kiểm tra tình trạng. Khi xếp lại vào thùng, đừng chồng quá cao vì những quả ở dưới cùng có thể bị dập và hư hỏng. Hãy lót đáy thùng bằng giấy báo hoặc khăn giấy, sau đó sắp xếp các quả quýt sao cho chúng có khoảng cách và không chạm vào nhau. Nếu muốn bảo quản trong thời gian dài hơn, bạn có thể bọc từng quả quýt bằng giấy hoặc giấy báo, đặt vào thùng và bảo quản mà không cần đậy kín nắp.

Quýt rất giàu vitamin C và Kali. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động chống oxy hóa và duy trì chức năng miễn dịch, đồng thời giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt từ các loại đậu và rau củ. Các sợi trắng bao quanh múi quýt cùng lớp màng mỏng bên trong chứa chất xơ và hesperidin. Hesperidin là một loại flavonoid có trong các loại quả họ cam quýt, giúp hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Khi ăn quýt mà không loại bỏ những phần màu trắng này, bạn cũng có thể hấp thụ được các thành phần có lợi đó.