Đoàn chủ tọa điều hành phiên chuyên đề hội thảo.

Chủ trì phiên chuyên đề có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết 71, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026; các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế: Chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng cho mọi người; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Quang cảnh hội thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, sau gần một năm triển khai đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục, các địa phương và đội ngũ nhà giáo trong triển khai các chính sách mới.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh các kết quả đạt được, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

“Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào?

Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của hội thảo”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Huy Nam - Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương tham luận tại hội thảo.

Trình bày tham luận về "Quan điểm của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - những vấn đề đặt ra từ thực tiễn", ông Lê Huy Nam - Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay không chỉ nằm ở đổi mới chương trình, phương pháp hay mở rộng quy mô mà quan trọng là nâng cao năng lực của toàn hệ thống để chuyển hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành kết quả thực chất phát triển con người và nguồn nhân lực.

Ông Lê Huy Nam đưa ra 5 đề xuất đối với quá trình triển khai đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới. Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu được chuyển hóa ưu tiên thực chất trong phân bổ nguồn lực.

Hai là, chuyển trọng tâm đánh giá chất lượng giáo dục từ những kết quả đầu vào, quy trình sang kết quả phát triển thực chất của người học, nhất là phẩm chất, năng lực, khả năng vận dụng và thích ứng.

Ba là, chủ động dự báo, chuẩn bị nguồn nhân lực, gắn cơ cấu và chất lượng đào tạo với yêu cầu phát triển đất nước, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thị trường lao động.

Bốn là, đổi mới căn bản nội dung và phương pháp giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức công dân, chú trọng tư duy phản biện, năng lực số, kỹ năng kiểm chứng thông tin và khả năng làm chủ công nghệ.

Năm là, đổi mới quản trị thực thi, cần gắn phân cấp, phân quyền với nguồn lực, năng lực thực hiện và trách nhiệm giải trình, tăng cường theo dõi đánh giá tác động, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để điều chỉnh chính sách.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội tham luận tại hội thảo.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, công tác thể chế hóa, chỉ đạo, điều hành và bố trí nguồn lực đã mang lại những chuyển biến bước đầu có tính hệ thống. Tuy nhiên, phần lớn kết quả vẫn thuộc về “đầu vào” và bước đầu triển khai chính sách, như ban hành văn bản, giao nhiệm vụ, bố trí nguồn lực.

PGS.TS Triệu Thế Hùng cho rằng, hiệu quả chính sách cần được đánh giá qua mức độ cải thiện điều kiện dạy học, đời sống nhà giáo, cơ hội học tập và kết quả của người học. Vì vậy, cần nhận diện rõ các điểm nghẽn tạo nên khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn cùng nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo về thực hiện chính sách bán trú và cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, với quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, trong đó khoảng 763 nghìn học sinh tiểu học, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Sau một năm thực hiện, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú; 633.323 học sinh được thụ hưởng, chiếm 83,97% tổng số học sinh tiểu học.

So với khoảng 502 nghìn học sinh ăn bán trú tại thời điểm xây dựng chính sách, số học sinh tham gia bán trú đã tăng khoảng 26%, cho thấy chính sách đã tháo gỡ đáng kể rào cản tài chính đối với các gia đình...

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, toàn bộ cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú vận hành trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck), cập nhật hằng ngày thực đơn, định lượng (gam, kcal), danh mục nhà cung cấp, hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ kiểm dịch và hình ảnh thực tế suất ăn. Dữ liệu phải khớp với thực tế phục vụ tại bếp và được công khai tới cha mẹ học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng, từ góc độ chính sách công, mô hình của Hà Nội có ba điểm đáng chú ý. Một là, chuyển từ chính sách theo đối tượng sang chính sách phổ cập có phân tầng, qua đó giảm chi phí sàng lọc, hạn chế bỏ sót, đồng thời vẫn ưu tiên nhóm yếu thế.

Hai là, tập trung trách nhiệm tài chính ở cấp thành phố, tách việc thụ hưởng của học sinh khỏi năng lực ngân sách của từng xã, phường - một giải pháp phù hợp với yêu cầu tránh phân hóa nguồn lực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ba là, gắn chặt ba yếu tố “tiền - chuẩn - dữ liệu”: Kinh phí chỉ được giải ngân trên cơ sở chuẩn chuyên môn thống nhất và dữ liệu được công khai, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình.

Tại phiên buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống đối với học sinh; việc thực hiện Đề án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Điện Biên; vấn đề để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học - Bài học quốc tế và điều kiện thực thi ở Việt Nam; đổi mới đào tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược: Bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và năng lượng hạt nhân…