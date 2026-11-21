“Bàn cờ” ba cường quốc ở Kỳ Lân Sơn Trang | Nhìn ra thế giới | 20/11/2026
Ngày 19/11/2026, tại khu nghỉ dưỡng Kỳ Lân Sơn Trang thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một sự kiện ngoại giao đỉnh cao có quy mô chưa từng có trong lịch sử địa chính trị hiện đại đã diễn ra: Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo đứng đầu ba cường quốc hạt nhân và kinh tế chi phối thế giới cùng ngồi lại đàm phán trực tiếp tại một bàn hội nghị ba bên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ban-co-ba-cuong-quoc-o-ky-lan-son-trang-nhin-ra-the-gioi-20-11-2026-246261121110324535.htm