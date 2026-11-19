Sáng 19/11, Đoàn công tác do Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Sài Gòn. Đón tiếp đoàn có TS. Võ Văn Thật, Hiệu trưởng nhà trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Chuyên đề Công an TPHCM, Đại tá Bùi Ngọc Giáp gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, giảng viên, các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ, nhân viên Trường Đại học Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đồng chí Trưởng ban Chuyên đề CATP bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của Trường Đại học Sài Gòn trong sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Đoàn công tác Ban Chuyên đề Công an TPHCM tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học Sài Gòn

Đại tá Bùi Ngọc Giáp cũng đánh giá cao vai trò của Trường Đại học Sài Gòn trong hệ thống giáo dục đại học của Thành phố, đặc biệt là những nỗ lực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo đồng chí Bùi Ngọc Giáp, giáo dục không chỉ trang bị tri thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự đất nước, cộng đồng cho thế hệ trẻ.

Đối với Ban Chuyên đề Công an TPHCM, hoạt động thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân dịp 20/11 không chỉ là tình cảm tri ân dành cho những người làm công tác giảng dạy, mà còn thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đây cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa cơ quan báo chí với các cơ sở giáo dục, qua đó mở ra những cơ hội phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm đối với xã hội.

Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và TS. Võ Văn Thật, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn cùng các thành viên trong đoàn tại buổi thăm, chúc mừng.

Đón nhận tình cảm của đoàn công tác, TS.Võ Văn Thật, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những lời chúc mừng tốt đẹp của Ban Chuyên đề Công an TPHCM. Đồng chí chia sẻ về những nỗ lực của nhà trường trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì, vun đắp mối quan hệ gắn bó với Ban Chuyên đề Công an TPHCM, tăng cường các hoạt động trao đổi, phối hợp và đồng hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và thông tin tuyên truyền.

* Cùng ngày, Thượng tá Điền Thanh Tùng, Phó trưởng Ban chuyên đề Công an TPHCM dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chuyên đề CATP, đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Kinh tế -Luật thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Tiếp đoàn có PGS.TS Lê Vũ Nam-Phó Hiệu trưởng nhà trường; Viện sĩ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện- nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường và các giảng viên.

Thay mặt Đảng ủy-Ban biên tập Chuyên đề CATP, Thượng tá Điền Thanh Tùng chúc mừng đội ngũ giảng viên, tập thể nhà trường nỗ lực vượt khó, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, chủ động thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giảng dạy, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nhà giáo để phụng sự cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo; nhà trường đã cung cấp cho đất nước một nguồn nhân lực chất lượng cao trên lĩnh vực kinh tế và luật pháp. Thượng tá Điền Thanh Tùng chúc các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng chất lượng, an toàn và thân thiện để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong tương lai.

Đoàn công tác Ban chuyên đề Công an TPHCM chúc mừng Trường Đại học Kinh tế -Luật thuộc Đại học Quốc gia TPHCM

Thượng tá Điền Thanh Tùng cũng mong muốn sự phối hợp giữa Ban Chuyên đề CATP và nhà trường trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện truyền thông, nhất là các lĩnh vực vực nhà trường có thế mạnh. Đặc biệt, Ban Biên tập Chuyên đề CATP cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Điện một cộng tác viên đặc biệt của tờ báo, đã có những bài viết sâu sắc, có tính định hướng rất cao. Rất mong thầy tiếp tục cộng tác những bài viết có nội dung chuyên sâu về luật và kinh tế để phục vụ cho bạn đọc và đất nước.

PGS.TS Lê Vũ Nam-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Luật chân thành cảm ơn Ban Chuyên đề Công an TPHCM đến thăm và chúc mừng nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy Lê Vũ Nam cho biết, mục tiêu của nhà trường là nghiên cứu, đào tạo và phụng sự cộng đồng. Năm qua nhà trường đã có hơn 1.700 bài báo góp ý chuyên môn trên lĩnh vực kinh tế và xây dựng pháp luật trên các phương tiên truyền thông. Nhà trường sẵn sàng hợp tác với Ban chuyên đề Công an TPHCM để phổ biến giáo dục pháp luật nhiều hơn nữa trên mặt báo.

* Trước đó, ngày 18/11, đoàn công tác của Ban Chuyên đề Công an TPHCM do Thượng tá Thiệu Hồng Quảng – Phó Trưởng Ban Chuyên đề, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Tại buổi thăm, thay mặt Đảng ủy - Ban Biên tập, Thượng tá Thiệu Hồng Quảng gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, giảng viên, CBCS Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đồng chí đánh giá rất cao và gửi lời tri ân đối với những đóng góp nhuyệt huyết, trách nhiệm, tận tụy của các thế hệ thầy cô giáo nhà trường đã đào tạo mỗi năm hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cán bộ có chất lượng cho lực lượng Công an các tỉnh, thành phía Nam, đóng góp to lớn vào việc đảm bảo ANTT và bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Thiệu Hồng Quảng – Phó Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM cùng đoàn công tác chúc mừng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhân

Đại tá Trần Xuân Tân – Phó Hiệu trưởng Đại học Cảnh sát nhân dân cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Ban Chuyên đề CATP đã dành cho nhà trường trong dịp đặc biệt này, khẳng định đội ngũ giảng viên nhà trường luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo những CBCS “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhà trường cũng mong muốn được đồng hành cùng Ban Chuyên đề CATP trong thời gian tới trong việc định hướng thông tin tuyên truyền, nêu bật những gương sáng trong học tập và giảng dạy...