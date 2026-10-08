Bắn chủ nợ khi bị đòi tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, trú tại tại khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Tuấn vay của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, trú tại phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Thay vì giải quyết theo pháp luật, Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Sáng 29/8/2025, khi Tuấn đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau.

Bất ngờ, Tuấn rút súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía anh Nguyên. Sau khi gây án, Tuấn tẩu thoát.

Mới đây, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã bắt được Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.