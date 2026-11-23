QTO - Ngày 23/11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tuyên Lâm tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm 2026 của Bộ Quốc phòng.

Ban CHQS xã Tuyên Lâm trao xe đạp, đồ dùng học tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: T.A

Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Ban CHQS xã Tuyên Lâm đã xây dựng và triển khai dự án, huy động nguồn kinh phí từ cấp trên cùng sự đóng góp của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, Ban CHQS xã hỗ trợ 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức kinh phí 7,4 triệu đồng/em/năm, tổng kinh phí 37 triệu đồng, bao gồm xe đạp, đồ dùng học tập và tiền mặt. Chương trình hỗ trợ kéo dài từ lớp 6 đến hết lớp 9, góp phần tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường, học tập và rèn luyện.

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Quân đội đối với công tác giáo dục, đào tạo, chăm lo thế hệ trẻ, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực, nghị lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập, từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Minh Phong - Tuấn Anh