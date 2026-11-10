Ban CHQS xã Hướng Hiệp kịp thời giải cứu 10 người dân mắc kẹt trong rừng do mưa lũ

Theo thông tin ban đầu, tối 9-11, 10 người dân thuộc thôn Phú An và thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp đi làm tại rừng tràm khu vực Km27, Quốc lộ 9, lối rẽ vào mỏ đá Minh Hưng, nay thuộc địa phận xã Hiếu Giang. Do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, dòng chảy xiết, các tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, khiến những người này không thể trở về nhà, buộc phải ở lại trong rừng.

Ban CHQS xã Hướng Hiệp phối hợp với các lực lượng cứu hộ 10 người dân mắc kẹt trong rừng do mưa lũ.

Sáng 10-11, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS xã Hướng Hiệp khẩn trương báo cáo cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS xã Hướng Hiệp huy động 3 cán bộ, 8 chiến sĩ dân quân cơ động đến khu vực xảy ra sự việc. Tại hiện trường, lực lượng quân sự phối hợp với Công an xã và người dân địa phương sử dụng thuyền nhỏ vượt qua các khu vực nước sâu, dòng chảy xiết để tiếp cận những người dân bị mắc kẹt.

Mặc dù thời tiết bất lợi, địa hình phức tạp, nước lũ chảy mạnh, các lực lượng vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai phương án cứu nạn khẩn trương, thận trọng, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ 10 người dân đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Việc kịp thời cứu nạn 10 người dân đã khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tại cơ sở trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.