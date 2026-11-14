Ban CHQS xã Bến Lức (Tây Ninh): Hiệu quả từ trồng rau, nuôi cá trên... sân thượng

Trên sân thượng tầng 3 của dãy nhà làm việc Ban CHQS xã Bến Lức, những thùng rau xanh được sắp xếp ngay ngắn thành từng hàng tạo nên một khu vườn đặc biệt giữa không gian bê tông của doanh trại với diện tích 160m2. Để có được khu vườn này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phải trải qua những ngày miệt mài vận chuyển từng bao đất, vật liệu lên tầng cao, rồi tự tay cải tạo, bố trí khu vực trồng trọt.

Trồng cây trong điều kiện đặc thù trên sân thượng, cán bộ, chiến sĩ đã nghiên cứu, lựa chọn phương pháp trồng phù hợp. Đất được phối trộn với các loại phân vi sinh nhằm bổ sung dinh dưỡng, cải thiện độ tơi xốp; khay trồng rau được lựa chọn có chiều cao phù hợp để hạn chế đất và giá thể bị rửa trôi khi tưới nước, đồng thời thuận tiện cho việc chăm sóc. Từng công đoạn chăm sóc đều được bộ đội thực hiện bằng sự tỉ mỉ, chịu khó và tinh thần chủ động khắc phục khó khăn.

Vườn tăng gia trên sân thượng của Ban CHQS xã Bến Lức phát triển xanh tốt.

Đồng chí Trần Minh Quân, chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS xã Bến Lức chia sẻ: “Diện tích vườn rau không lớn nhưng đơn vị đã thu hoạch được 4 đợt, cơ bản bảo đảm đủ rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày. Điều khiến chúng tôi vui nhất không chỉ là có thêm nguồn thực phẩm sạch mà còn là được nhìn thấy thành quả từ chính công sức lao động của mình”.

Cùng với vườn rau sạch, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Bến Lức còn tận dụng những thùng phi để tổ chức nuôi cá rô, cá trê trên sân thượng. Do diện tích mặt nước nhỏ hẹp, đơn vị đã lắp đặt hệ thống lọc thô để loại bỏ lượng clo nguồn nước máy trước khi đưa vào thùng nuôi. Đồng thời, lục bình được thả vào để hỗ trợ hấp thu một số chất dinh dưỡng dư thừa, tạo môi trường sinh thái tự nhiên. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên theo dõi, kiểm tra các chỉ số chất lượng nước, trong đó có độ pH, kịp thời điều chỉnh để bảo đảm điều kiện sống cho cá.

Bên cạnh đó, Ban CHQS xã Bến Lức cũng quy hoạch khoảng 300m² khuôn viên xung quanh doanh trại thành các phân khu tăng gia liên hoàn, khoa học. Trong đó, vườn ươm được thiết kế nhà lưới bao quanh; các khu vực trồng rau gia vị, rau ăn lá, rau rừng, cây leo giàn, vườn thuốc nam và cây ăn trái được bố trí phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của từng loại cây, thuận tiện cho chăm sóc, thu hoạch. Cách quy hoạch bài bản giúp đơn vị khai thác tối đa quỹ đất, đa dạng hóa sản phẩm và duy trì nguồn rau xanh thường xuyên.

Đặc biệt, trên diện tích hơn 500m², đơn vị xây dựng khu chăn nuôi tập trung theo mô hình kết hợp ao - chuồng, hiện duy trì 28 con heo rừng, 400 con gà cùng ốc bươu và cá tra. Việc kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi không chỉ tạo sự đa dạng trong hoạt động tăng gia mà còn phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ, tiết kiệm chi phí, từng bước chủ động nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn bộ đội.

Hệ thống nuôi cá trên sân thượng của Ban CHQS xã Bến Lức.

Trung tá Trần Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bến Lức, cho biết: “Chúng tôi xác định, đẩy mạnh tăng gia sản xuất là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đơn vị cũng chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bố trí thời gian lao động hợp lý, không để hoạt động tăng gia ảnh hưởng đến nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và công tác thường xuyên. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có ý thức giữ gìn, chăm sóc và phát huy thành quả lao động chung”.

Từ cách làm sáng tạo, hoạt động tăng gia trở thành nét đẹp trong xây dựng chính quy, thực hành tiết kiệm và chủ động khắc phục khó khăn. Chính từ những việc làm ấy, diện mạo doanh trại ngày càng xanh, sạch, đẹp; đời sống bộ đội từng bước được nâng lên, tạo động lực trong xây dựng Ban CHQS xã Bến Lức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.