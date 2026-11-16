Ban CHQS phường Hạ Long (TP Quảng Ninh) chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình

Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các lực lượng đối với nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Các lực lượng chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Lý, trú tại khu phố Hồng Hà 2 (Quảng Ninh), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn với bà Nguyễn Thị Lý; đồng thời trao đổi, thống nhất phương án phối hợp tổ chức xây dựng, huy động nhân lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Bà Nguyễn Thị Lý là hộ độc thân, hiện sinh sống một mình, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhà ở chưa bảo đảm. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động các tổ chức, cá nhân huy động được 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà và tiếp tục vận động thêm các nguồn lực nhằm bảo đảm kinh phí hoàn thành công trình.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác dân vận, Ban CHQS phường Hạ Long đảm nhận toàn bộ ngày công lao động xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Lý. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm chi phí nhân công, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giúp bà sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động dân vận có ý nghĩa thiết thực, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Qua những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Hạ Long tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong đồng hành, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, phát triển.