Tại gia đình, Ban CHQS phường Hà An nhận đỡ đầu cháu Đào Anh Thư, trú tại khu phố Hà An 3, với mức hỗ trợ 3,6 triệu đồng/năm. Kinh phí được trích từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp cháu có thêm điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ huy Ban CHQS phường Hà An trao kinh phí hỗ trợ, nhận đỡ đầu cháu Đào Anh Thư.

Chương trình “Nâng bước em đến trường” thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phường đối với thế hệ trẻ, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ dân quân gần dân, sát dân, trách nhiệm với cộng đồng.