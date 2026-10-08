Ban CHQS phường Cửa Nam: Khai mạc Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô
Sáng 8-10, Ban CHQS phường Cửa Nam (Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao phường tổ chức khai mạc Giải thi đấu bóng đá chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô (19-10-1946/19-10-2026). Đồng chí Trịnh Ngọc Trâm, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam dự động viên các đội thi đấu.
Tham gia giải đấu có 6 đội đến từ các đơn vị: Ban CHQS phường Cửa Nam; Công an phường Cửa Nam; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng; Bệnh viện Việt Nam - Cuba và Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh: Giải đấu là dịp để cán bộ, nhân viên, LLVT phường Cửa Nam cùng các đơn vị đứng chân trên địa bàn cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của LLVT Thủ đô; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong xây dựng Thủ đô.
Đây cũng là dịp để LLVT phường Cửa Nam giao lưu với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau xây dựng phường Cửa Nam ngày một phát triển.
Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng tiến hành thi đấu với không khí sôi nổi và tinh thần thể thao cao thượng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ban-chqs-phuong-cua-nam-khai-mac-giai-bong-da-chao-mung-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-llvt-thu-do-1059817