Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khảo sát về chuyển đổi số tại phường Đồng Hới

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND phường Đồng Hới cho biết, công tác chuyển đổi số được phường triển khai toàn diện trên các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phường đã kiện toàn 25 tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 với 255 thành viên; kích hoạt khoảng 57.980 tài khoản VNeID, trong đó 56.342 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tỉ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt trên 78% số thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực.

Các đại biểu đoàn khảo sát Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Trong ứng dụng công nghệ mới, các giải pháp Robot AI, Chatbot và Trợ lý AI bước đầu được thử nghiệm, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và phục vụ công tác chuyên môn.

Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là các vấn đề về dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực, nhân lực và an toàn thông tin.

Đồng chí Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược Trung ương và đoàn công tác tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ Robot AI tại phường Đồng Hới - Ảnh: H.Tr

Từ thực tiễn triển khai, UBND phường kiến nghị tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu; quan tâm bố trí nguồn lực, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Đồng thời, rà soát các quy trình xử lý công việc có tần suất phát sinh cao theo hướng “số hóa ngay từ đầu”, giảm các thành phần hồ sơ phải cung cấp lại, tăng khả năng tự động khai thác dữ liệu đã có trong hệ thống; hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06.

Các đại biểu phường Đồng Hới tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược Trung ương ghi nhận những kết quả phường Đồng Hới đạt được; đồng thời cho biết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương sẽ được tổng hợp, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.