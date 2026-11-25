Cùng đi có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo tình hình hoạt động khu kinh tế cửa khẩu tỉnh với đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại lối thông quan Nà Đoỏng, thuộc cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, xã Trà Lĩnh, đoàn khảo sát thực tế kết cấu hạ tầng cửa khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tìm hiểu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu, những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư.

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh có diện tích quy hoạch trên 30.130 ha, thuộc địa bàn 17 xã biên giới, với 2 cửa khẩu quốc tế là Trà Lĩnh và Tà Lùng. Tổng kim ngạch hàng hóa qua địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt trên 1,63 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 93% kế hoạch năm. Riêng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đạt gần 525 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ và vượt kim ngạch của cả năm 2025.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại lối thông quan Nà Đoỏng, cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Tỉnh hiện có 21 xã biên giới, với trên 187.000 người dân sinh sống. Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, kết cấu hạ tầng khu vực biên giới từng bước được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm; quốc phòng, an ninh được củng cố, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên, do xuất phát điểm kinh tế thấp, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, chi phí đầu tư lớn, nguồn lực còn hạn chế, việc phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên giới vẫn nhiều khó khăn.

Tỉnh kiến nghị Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; có định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu và logistics trong tổng thể liên kết vùng và quốc gia; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng cửa khẩu, giao thông kết nối, đặc biệt là nguồn vốn để hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong năm 2027, tạo động lực thúc đẩy giao thương xuyên biên giới.

Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi khảo sát.

Ghi nhận những nỗ lực và kiến nghị của tỉnh, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung khẳng định kết quả khảo sát tại Cao Bằng sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW; nhận diện những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó tham mưu Bộ Chính trị những chủ trương, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới trong giai đoạn mới, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh.