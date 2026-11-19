Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Ảnh: THU TRANG)

Đoàn công tác do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn. Đón tiếp đoàn, về phía Viện Hàn lâm có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ; Tiến sĩ Lê Nam Trung, Chánh Văn phòng; Hoàng Minh Quân, Thư ký Chủ tịch Viện Hàn lâm..

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là dịp tôn vinh những người làm công tác giáo dục, đào tạo mà còn là dịp tri ân đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên đã và đang đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học xã hội và nhân văn. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia, vai trò của khoa học xã hội và nhân văn ngày càng được đặt ra với những yêu cầu cao hơn. Điều đó đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa hai cơ quan trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tham mưu, tư vấn chính sách cần tiếp tục đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn khẳng định những đóng góp của đội ngũ nhà khoa học, nhà giáo không chỉ được thể hiện qua các công trình nghiên cứu, kết quả đào tạo mà còn ở khả năng chuyển hóa tri thức khoa học thành những luận cứ, giải pháp có giá trị thực tiễn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Với truyền thống nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển đội ngũ trí thức, Viện Hàn lâm là cơ quan có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm nhân tại buổi tiếp. (Ảnh: THU TRANG)

Thông qua hoạt động nghiên cứu, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng chuyên môn và phát triển các thế hệ nhà khoa học, Viện Hàn lâm không chỉ góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước mà còn tạo dựng nền tảng tri thức, tư duy khoa học và năng lực nghiên cứu độc lập, phục vụ yêu cầu phát triển quốc gia. Đồng thời, đội ngũ trí thức, nhà khoa học của Viện Hàn lâm còn là lực lượng trực tiếp tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với ý nghĩa đó, chuyến thăm và chúc mừng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương không chỉ thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học Viện Hàn lâm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mà còn góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan. Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan tham mưu chiến lược với cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy thế mạnh chuyên môn, huy động nguồn lực trí tuệ và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách.

Đây cũng là cơ sở để hai cơ quan tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tăng cường trao đổi học thuật, phối hợp nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, trân trọng tri thức và đề cao vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong sự nghiệp phát triển đất nước.