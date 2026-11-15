Bản Chiềng Khay tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Chiềng Khay, xã Mường Chiên

Bản Chiềng Khay được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai bản Có Nàng và Lọng Ố, hiện có 265 hộ với 1.132 nhân khẩu, được chia thành 5 nhóm liên gia tự quản. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận bản đã phối hợp với Ban Quản lý bản và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Một tiết mục múa tại ngày hội

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm. 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Trong năm 2026, bản đã hoàn thành xóa 1 nhà tạm; huy động 330 ngày công hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình chính sách; tổ chức thăm hỏi, tặng 6 suất quà cho người có công và gia đình chính sách.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Sở Nội vụ ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Chiềng Khay đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ban Công tác Mặt trận bản Chiềng Khay tổ chức ký kết giao ước thi đua

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận bản Chiềng Khay đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo Sở nội vụ trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho bản Chiềng Khay

Lãnh đạo xã Mường Chiên cũng tặng quà cho bản.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho bản Chiềng Khay; lãnh đạo xã Mường Chiên cũng trao quà động viên nhân dân trong bản.

Đoàn công tác thăm hỏi tình hình đời sống của nhân dân trên địa bàn bản

Giao lưu bóng chuyền da nữ tại ngày hội

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Giao lưu bóng chuyền da nam tại ngày hội