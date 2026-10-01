Sáng 1-10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Thắng khai mạc lớp huấn luyện dân quân biển năm 2026 cho 31 chiến sĩ thuộc Trung đội dân quân biển xã Vạn Thắng.

Khóa huấn luyện diễn ra từ ngày 1 đến 12-10. Trong thời gian huấn luyện, lực lượng dân quân biển được trang bị các nội dung về công tác chính trị và huấn luyện quân sự, trọng tâm là quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển và Luật biển Việt Nam, Tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhân dân ta hiện nay.

Ngoài ra, các chiến sĩ còn được huấn luyện quân sự gồm: Điều lệnh đội ngũ; các bài bơi cơ bản; cách bảo quản, sử dụng quân khí (súng, lựu đạn, thuốc nổ); kỹ thuật bắn súng AK bài 1 trên biển, tập ném lựu đạn xa trúng đích...

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, lãnh đạo xã yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, bảo đảm đúng nội dung, chương trình và thời gian theo quy định. Đội ngũ cán bộ huấn luyện cần phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền đạt đầy đủ kiến thức, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hành để chiến sĩ Trung đội dân quân biển của xã nắm chắc nội dung và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.