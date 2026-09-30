Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận Bắc và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thuận Bắc triển khai Chương trình kết nghĩa

Chiều 30-9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận Bắc và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thuận Bắc thống nhất triển khai Chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện 2 đơn vị ký kết triển khai Chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa.

Theo chương trình, hai đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và xây dựng lối sống văn hóa. Đồng thời, phối hợp tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, tham quan và phong trào thanh niên nhằm tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Thuận Bắc tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị.

Thông qua chương trình kết nghĩa, 2 đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chung tay xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và góp phần phát triển địa phương.