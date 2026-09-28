Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tuần tra liên hợp biên giới tháng 9/2026

Đoàn tuần tra phía Việt Nam do Đại tá Vũ Văn Phú - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu làm chỉ huy trưởng. Phía Trung Quốc do đồng chí Hạ Quân Phong - Đại đội trưởng Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình, Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà làm chỉ huy trưởng.

Đại diện chỉ huy trưởng tuần tra hai bên tặng hoa cho nhau.

Hai bên đã thiết lập bộ chỉ huy tuần tra liên hợp theo phương án hành động, mỗi bên thành lập 4 đội tuần tra trên bộ và trao đổi 2 tổ sĩ quan liên lạc gồm 4 người (mỗi bên cử 2 người), triển khai tuần tra liên hợp trên biên giới từ mốc giới số 17 đến mốc giới số 71 (biên giới Việt - Trung).

Đồng thời áp dụng hình thức phối hợp giữa tuần tra bằng xe và đi bộ, triển khai hành động tuần tra liên hợp theo phương thức “biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến” trong 2 khung giờ với tổng thời gian là 4 tiếng. Trong suốt thời gian tuần tra, hai bên đã huy động tổng cộng 8 đội với 68 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, sử dụng 12 lượt phương tiện, tiến hành chào nhau 6 lần, phát hơn 300 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục cho hơn 300 lượt cư dân biên giới, tổng quãng đường tuần tra đạt hơn 150km.

Hai bên thống nhất cuộc tuần tra và ký biên bản tuần tra.

Tại buổi tuần tra liên hợp, hai bên tiếp tục quán triệt và thực hiện sâu rộng tinh thần Biên bản Hội đàm công tác cấp tỉnh lần thứ XX được ký kết giữa đoàn đại biểu BĐBP các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh Vân Nam (Trung Quốc). Hoàn thiện cơ chế phối hợp hiệp đồng khu vực, chung tay đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm xuyên biên giới, thúc đẩy quy chuẩn hóa cơ chế trao trả nhanh, tạo môi trường xã hội biên giới thuận lợi cho việc thông quan cửa khẩu và mở rộng giao lưu hợp tác hữu nghị.

Lực lượng biên phòng hai bên tuần tra tại khu vực hàng rào giáp ranh giữa 2 nước.

... tuần tra tại khu vực mốc giới 62 (2).

Đồng thời, duy trì thông báo các thông tin liên quan đến biên giới thông qua trao đổi thư tín, đường dây nóng... nhằm kịp thời xử lý ổn thỏa các vụ việc phát sinh trên biên giới.