Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kết nghĩa với Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn trao biên bản ký kết kết nghĩa. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Tham dự hội nghị có Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Buôn Đôn; lãnh đạo Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn và lãnh đạo các Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Bo Heng, Yok Đôn, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đóng quân trên địa bàn.

Theo nội dung kết nghĩa, hai đơn vị thống nhất phối hợp triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào tuyên truyền giáo dục pháp luật; giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp; hoạt động phong trào, chuyển đổi số; hỗ trợ cơ sở vật chất, chăm lo chính sách xã hội.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Trong đó, 2 đơn vị phấn đấu mỗi năm một lần học sinh khối trung học cơ sở được tham gia buổi ngoại khóa về biên giới, mốc quốc giới; hằng năm tổ chức ít nhất 2 buổi tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo; 2 đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, tảo hôn, tai nạn thương tích; huấn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phấn đấu 100% học sinh lớp 9 được tư vấn hướng nghiệp trước khi chuyển cấp.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; hỗ trợ nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; phổ cập tin học và ngoại ngữ trong nhà trường; phối hợp củng cố, sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; duy trì và nâng cao hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”; nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ trang cấp thiết bị và đồ dùng học tập.

Hằng năm, hai đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kết nghĩa; năm 2028 tiến hành sơ kết giữa giai đoạn và năm 2030 tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Buôn Đôn Nguyễn Công Dũng trao thưởng và trao thư khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho các em học sinh có thành tích học tập tốt trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trên địa bàn xã Buôn Đôn. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Rơ Lan Ngân nhấn mạnh, hoạt động kết nghĩa là dấu mốc quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp toàn diện, hiệu quả giữa Bộ đội Biên phòng và nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, gắn với sự nghiệp giáo dục và chăm lo học sinh vùng biên giới.

Đồng chí Phó Chính ủy mong muốn, chương trình kết nghĩa sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành mô hình tiêu biểu trong công tác phối hợp giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, giàu tính nhân văn. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân địa phương.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã trao thưởng và thư khen cho các em học sinh có thành tích học tập tốt trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trên địa bàn xã Buôn Đôn.