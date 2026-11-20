Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chăm lo cho sự nghiệp giáo dục
Chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, trao tặng quà và hỗ trợ cơ sở vật chất cho các điểm trường biên giới đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tại các điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đội ngũ giáo viên đang công tác tại các trường vùng biên; đồng thời trao hơn 450 suất quà cho học sinh mầm non. Những phần quà thiết thực góp phần động viên thầy và trò vượt qua khó khăn, nỗ lực dạy tốt, học tốt.
Ngoài việc trao quà cho học sinh, đoàn công tác còn hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường mầm non vùng cao. Cụ thể, trao tặng đồ chơi ngoài trời cho điểm trường Mầm non Mường Hung; hỗ trợ lắp mái che, thảm cỏ nhân tạo, bổ sung đồ chơi và tặng tivi 75 inch cho Trường Mầm non Phiêng Pằn; lắp mái che và trao tặng đồ chơi ngoài trời cho Trường Mầm non Hoa Hồng. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động gần 500 triệu đồng.
Hoạt động ý nghĩa này góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục vùng biên, cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao. Đồng thời, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/ban-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-cham-lo-cho-su-nghiep-giao-duc-yarFe36vg.html