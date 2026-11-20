Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội tỉnh tặng quà học sinh mầm non

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đội ngũ giáo viên đang công tác tại các trường vùng biên; đồng thời trao hơn 450 suất quà cho học sinh mầm non. Những phần quà thiết thực góp phần động viên thầy và trò vượt qua khó khăn, nỗ lực dạy tốt, học tốt.

Khánh thành mái tôn che khu vui chơi tại điểm Trường Mầm non bản Đán (xã Yên Sơn).

Ngoài việc trao quà cho học sinh, đoàn công tác còn hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường mầm non vùng cao. Cụ thể, trao tặng đồ chơi ngoài trời cho điểm trường Mầm non Mường Hung; hỗ trợ lắp mái che, thảm cỏ nhân tạo, bổ sung đồ chơi và tặng tivi 75 inch cho Trường Mầm non Phiêng Pằn; lắp mái che và trao tặng đồ chơi ngoài trời cho Trường Mầm non Hoa Hồng. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động gần 500 triệu đồng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu học sinh tại Trường Mầm non Mường Hung (xã Mường Hung)

Hoạt động ý nghĩa này góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục vùng biên, cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao. Đồng thời, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.