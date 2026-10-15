Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tập huấn hỏa lực cho cán bộ, chiến sĩ

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Nội dung tập huấn: Công tác huấn luyện súng máy phòng không 12,7 mm, đại liên PKMS và khẩu đội cối 60 mm; giới thiệu điều kiện bài bắn, phương pháp luyện tập bài 2 nâng cao đối với súng ngắn K54 và súng tiểu liên STV-215. Quá trình tập huấn được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra; chú trọng kiểm tra, đánh giá kết quả tiếp thu của cán bộ tham gia, làm cơ sở nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ huấn luyện tại cơ sở.

Thông qua tập huấn, tiếp tục củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.